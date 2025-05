L’adoption de l’IA n’est pas sans défis. L’IBM Institute for Business Value a identifié plusieurs défis courants liés à l’adoption de l’IA. Les entreprises doivent naviguer entre les impératifs de confidentialité des données et d’IA responsable.



Promouvoir des systèmes d’IA éthiques et transparents est critique pour maintenir la confiance. Les entreprises doivent également investir dans le développement des compétences en IA pour acquérir une expertise et soutenir les initiatives pilotées par l’IA. L’allocation des budgets pour la stratégie IA et la résolution des problèmes d’intégration des workflows restent des facteurs clés.

En octobre et novembre 2024, l’Institute for Business Value, en partenariat avec Oxford Economics, a interrogé 400 leaders mondiaux dans 17 secteurs et 6 zones géographiques. Ils ont constaté que les personnes interrogées « luttent toujours » pour transformer les opérations commerciales grâce à l’IA, mais pensent qu’elles sont « sur le point » de percer.

Si 2024 a été une année d’expérimentation, 2025 sera une année où ces expérimentations reprendront leur cours normal. Cependant, le chemin qui mène de l’expérimentation et des cas d’utilisation isolés et à faible risque à une vision stratégique globale pour l’adoption de l’IA à l’échelle de l’entreprise est semé d’embûches.



Alors que les obstacles aux nouvelles technologies s’estompent avec des modèles moins chers, nous pouvons nous attendre à un regain d’intérêt pour les déploiements responsables. Les leaders savent que l’IA peut être réalisée plus rapidement et à moindre coût que jamais, mais le faire de manière sûre et responsable est un objectif que les entreprises poursuivent à l’horizon 2025.