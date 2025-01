L’IA dans la fintech

Les assistants alimentés par l’IA peuvent utiliser le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la compréhension du langage naturel pour interagir avec les clients par l’intermédiaire d’une interface de chatbot. Ils peuvent utiliser l’IA conversationnelle, les informations du compte utilisateur et les informations de gestion de l’infrastructure technologique de la banque pour adopter une approche de l’assistance plus personnalisée. Ces chatbots de support client peuvent répondre aux questions et demandes courantes 7 jours sur 7 sous forme de conversation naturelle.

Ils peuvent également guider les clients dans l’utilisation de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, et proposer des recommandations personnalisées sur les produits et services qui pourraient servir au client en fonction de sa situation commerciale ou financière. Les interactions pilotées par l’IA nécessitent moins d’intervention humaine par rapport à celles des chatbots conventionnels sans NLP. Ces applications de l’IA peuvent conduire à une meilleure satisfaction des clients, et par conséquent à une augmentation des bénéfices2 pour les entreprises.

Côté entreprises, ces chatbots alimentés par l’IA peuvent également aider les banques à améliorer leur efficacité opérationnelle. L’IA permet d’automatiser les processus associés aux tâches administratives fastidieuses telles que la saisie de données, la facturation, le traitement des paiements, le tri et l’analyse des données financières3. Elle peut apporter son aide dans les études de marché et la souscription de prêts et d’investissements, et vérifier les documents soumis. Elle peut également analyser les données sur les interactions avec les clients et les performances des solutions fintech existantes utilisées pour fournir des informations sur les clients et des suggestions pour l’optimisation des revenus, la gestion des dépenses, la réduction des coûts et la gestion des risques.