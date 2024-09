Qu’est-ce que l’efficacité opérationnelle ?

Grâce à la maintenance prédictive, les organisations peuvent surveiller la santé de leurs actifs, y compris les infrastructures et les machines, en temps réel. Cela leur permet de résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent et d’anticiper les problèmes futurs, de prolonger le cycle de vie des actifs et d’éviter les temps d’arrêt et les ralentissements coûteux et imprévus des équipements.