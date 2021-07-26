Qu’est-ce que la gestion des installations ?

La gestion des installations garantit la fonctionnalité, le confort, la sécurité et l’efficacité des bâtiments et des terrains, des infrastructures et de l’immobilier.

Ce que comprend la gestion des installations :

  • Gestion des baux, y compris l’administration et la comptabilité des contrats de location
  • Planification et gestion de projets d’investissement
  • Maintenance et opérations
  • gestion de l’énergie
  • Gestion de l’occupation et de l’espace
  • Expérience des employés et des occupants
  • Gestion des urgences et continuité des activités
  • Gestion immobilière

Types de gestion des installations : il existe deux grands domaines, qui sont la gestion technique des installations (Hard FM) et la gestion des services (Soft FM).

  • Le Hard FM concerne les actifs physiques tels que la plomberie, le câblage, les ascenseurs, le chauffage et la climatisation.
  • Le Soft FM se concentre sur les tâches effectuées par des personnes, comme les services de nettoyage, la comptabilité locative, la restauration, la sécurité et l’entretien des espaces extérieurs.

Quelle est l’importance de la gestion des installations ?

Pour que les personnes puissent donner le meilleur d’elles-mêmes et se sentir impliquées dans leur environnement, elles doivent évoluer dans des bâtiments sûrs, accueillants et efficaces. La gestion des installations intervient dans tout ce qui entoure les personnes dans les locaux et sur le site : les lieux où elles travaillent, jouent, apprennent et vivent doivent être confortables, productifs et durables.

Une gestion optimale des installations contribue aux résultats financiers de votre organisation, en influençant la valeur à court et à long terme des biens immobiliers, des bâtiments et des équipements. Vos efforts peuvent être déterminants pour :

  • L’optimisation de l’espace
  • L’orientation des projets d’investissement
  • La gestion énergétique et la maintenance
  • La comptabilité locative
  • Expérience sur le lieu de travail

Vue d’ensemble de la gestion des installations

Les personnes passent 87 % de leur temps dans des bâtiments. Découvrez comment améliorer vos opérations pour leur apporter plus de confort et maximiser l’efficacité.

IDC nomme IBM TRIRIGA leader

Dans son premier rapport MarketScape mondial sur les systèmes de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS), la société d’études de marché IDC met en avant TRIRIGA pour son innovation, sa flexibilité, sa fonctionnalité et son expertise sectorielle.

AI Academy

Devenir un expert en IA

Obtenez les connaissances nécessaires pour privilégier les investissements dans l’IA qui favorisent la croissance commerciale. Lancez-vous dès aujourd’hui avec notre AI Academy gratuite et menez l’avenir de l’IA au sein de votre organisation.
Regarder la série

Les chiffres qui montrent l’importance de la gestion des installations

30 % d’économies

L’immobilier est le deuxième poste de dépenses d’une organisation, et une gestion efficace de l’espace peut permettre de réaliser jusqu’à 30 % d’économies.¹

80 % au-dessus du budget

Un projet d’investissement moyen dépasse le budget de 80 % et accuse 20 mois de retard, mais l’adoption d’une technologie de gestion de projets d’investissement peut réduire les coûts totaux de 45 %.²

43 % de différence dans le turnover

Les entreprises les mieux classées en termes d’engagement des employés enregistrent 59 % de turnover en moins, 17 % de productivité en plus et 41 % d’absentéisme en moins.3

30–50 % d’économies

Un bâtiment intelligent avec des systèmes intégrés peut générer 30 à 50 % d’économies dans des bâtiments existants autrement inefficaces.4

Technologies de gestion des installations

Les technologies de gestion des installations comprennent à la fois des logiciels et des systèmes. Les environnements bâtis génèrent d’énormes volumes de données issues des capteurs IdO (Internet des objets), du Wi-Fi, des compteurs, des jauges et des appareils intelligents.

Les solutions les plus efficaces permettent aux départements de gestion des installations d’exploiter ces données en intégrant l’analytique et l’intelligence artificielle (IA) dans un système de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS). Ces technologies offrent des capacités cognitives qui rendent la gestion des installations assistée par ordinateur possible. Elles vous permettent d’analyser les données et d’en tirer des connaissances. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une visibilité en temps réel, effectuer une maintenance prédictive des installations et créer des environnements plus productifs et plus rentables.

Fonctions de la gestion des installations

Dans de nombreux secteurs et pour toutes tailles d’entreprise, les responsables de la gestion des installations ont un large éventail de responsabilités quotidiennes essentielles. Ces responsables doivent à la fois planifier à l’avance et être prêts à accomplir diverses tâches au cours d’une même journée. Parmi leurs responsabilités, figurent souvent :

  • La gestion immobilière
  • Les projets d’investissement et leur planification
  • La gestion de l’occupation et de l’espace
  • L’administration et la comptabilité des contrats de location
  • L’expérience sur le lieu de travail

Il existe également des leviers pour améliorer la performance dans chacune des responsabilités qui occupent le temps du responsable :

  • Améliorer l’efficacité opérationnelle
  • Créer un environnement propice à la productivité
  • Trouver et adopter des solutions technologiques 
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Minimiser les risques pour les installations et les employés
  • Réduire les coûts de consommation énergétique
  • Réduire l’empreinte carbone du portefeuille immobilier

Tendances futures de la gestion des installations

Alors que de nombreuses entreprises réintègrent leurs bureaux, le lieu de travail doit idéalement devenir un environnement où les employés souhaitent se retrouver et collaborer, en échangeant en toute sécurité les uns avec les autres.

Dans un monde post-pandémique, le nouvel espace de travail doit répondre à encore plus de besoins. L’amélioration de la productivité doit-elle consister à maintenir le travail en présentiel ou à économiser aux employés le temps de trajet ? Voici les avantages et les défis liés à la mise en place d’un modèle d’espace de travail hybride.

Offrez aux employés une meilleure expérience sur leur lieu de travail. La notion de « lieu de travail agréable » est redéfinie par la COVID-19, les attentes des employés et la technologie. Cette expérience peut encore faire la différence entre des employés engagés et productifs et une entreprise confrontée à un fort turnover et à encore plus de perturbations. Découvrez comment créer cette nouvelle expérience.

Études de cas sur la gestion des installations

International Service System (ISS)

Découvrez comment ISS transforme la gestion de plus de 25 000 bâtiments dans le monde grâce à TRIRIGA. Des exemples concrets de gestion des installations montrent la valeur de l’IdO, alors que les bâtiments et les environnements deviennent plus personnalisés, intuitifs et faciles à utiliser.
IBM Global Real Estate (GRE)

Avec l’arrivée de la COVID-19, GRE a pu faire passer 95 % des employés d’IBM dans le monde du bureau au télétravail grâce à nos propres solutions. Nous nous préparons désormais au retour au bureau, avec la capacité de surveiller le respect des protocoles liés à la pandémie et de vérifier les justificatifs sanitaires.

 Lire l’étude de cas
