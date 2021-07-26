Qu’est-ce que la gestion des installations ?

Pour que les personnes puissent donner le meilleur d’elles-mêmes et se sentir impliquées dans leur environnement, elles doivent évoluer dans des bâtiments sûrs, accueillants et efficaces. La gestion des installations intervient dans tout ce qui entoure les personnes dans les locaux et sur le site : les lieux où elles travaillent, jouent, apprennent et vivent doivent être confortables, productifs et durables.

Une gestion optimale des installations contribue aux résultats financiers de votre organisation, en influençant la valeur à court et à long terme des biens immobiliers, des bâtiments et des équipements. Vos efforts peuvent être déterminants pour :