Marianne Flores, directrice d’IBM GRE, s’est associée à M. Potts et à d’autres leaders du GRE et des ressources humaines pour développer le Protocole IBM pour un retour sur le lieu de travail, le but étant de piloter la réouverture des bureaux d’IBM et d’autres grandes organisations. Le protocole fournit un cadre de prise de décision complet et une liste de contrôle pour toutes les phases de la reprise du travail en présentiel, notamment l’évaluation, la préparation et le maintien de la sécurité du site.

Une fois ces tâches terminées, Mme Flores et M. Potts ont commencé à redéfinir les fonctions des lieux de travail d’IBM. Leur but était de faciliter la sécurité, la productivité et l’efficacité sur site grâce à des technologies de pointe.