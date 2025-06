Une solution IWMS complète capture et génère des données et des indicateurs relatifs à de multiples aspects de la gestion du portefeuille immobilier et des installations, tels que les coûts d’exploitation, la consommation d’énergie, la gestion de la maintenance, les plans d’étage, etc. Elle consolide ensuite les données pour fournir une vue holistique de l’ensemble de votre portefeuille immobilier et d’installations. L’utilisation de ces données aide votre organisation à réduire ses dépenses, à s’adapter rapidement aux demandes changeantes des occupants, à prendre des décisions éclairées concernant les espaces de travail et à atteindre les objectifs de durabilité.

Les IWMS reposent sur les fonctions de technologies telles que le logiciel de gestion des installations assistée par ordinateur (CAFM) et le logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (CMMS). Le logiciel CAFM est conçu pour aider à gérer et à entretenir tous les aspects des infrastructures physiques, y compris les systèmes de réservation et la gestion de l’énergie. De même, le CMMS utilise les données pour optimiser toutes les fonctions de gestion des actifs et de maintenance des installations, y compris les équipements, les infrastructures et autres actifs matériels. Bien que les organisations puissent utiliser plusieurs solutions CAFM et CMMS pour gérer leurs opérations, ces solutions ne sont pas connectées et ne permettent pas de partager des informations, ce qui peut créer des lacunes dans les données et des problèmes d’efficacité entre les systèmes.

Une plateforme IWMS réunit le CAFM et le CMMS sous la forme d’une technologie unique, offrant une vue consolidée des actifs de votre portefeuille immobilier et révélant comment ils interagissent et s’influencent mutuellement.