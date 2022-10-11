Qu’est-ce que l’excellence opérationnelle ?

L’excellence opérationnelle (OpEx) est une approche de la gestion d’entreprise qui met l’accent sur l’amélioration continue de tous les aspects et processus métier en créant une culture dans laquelle la direction et les employés s’investissent dans les résultats de l’entreprise et sont habilités à mettre en œuvre le changement.
L’amélioration d’une entreprise ne se limite pas à augmenter l’efficacité ou à maximiser le retour sur investissement. L'économie mondiale d'aujourd'hui exige également la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des marchés, des conditions et des technologies.
L'excellence opérationnelle est un moyen pour les entreprises de créer une feuille de route vers l'amélioration continue dans un environnement d'entreprise complexe. Son objectif est de donner aux entreprises un avantage concurrentiel. L’excellence opérationnelle aide les dirigeants d’entreprise à prendre de meilleures décisions et les employés à s’améliorer continuellement. Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, l'excellence opérationnelle permet à chaque membre d'une Entreprise de voir le flux de valeur vers le client et, en cas de problème, de trouver une solution avant que des perturbations ne se produisent.
L’excellence opérationnelle commence par un changement de culture, où tous les dirigeants et les employés se consacrent à la création non seulement d’un produit de qualité, mais proposant également une excellente expérience client. Les entreprises qui utilisent les méthodologies d’excellence opérationnelle définissent clairement les rôles des dirigeants et du personnel , ainsi que la manière dont ils travaillent ensemble pour améliorer les opérations. À tous les niveaux, les employés peuvent initier le changement et favoriser l’efficacité et l’agilité.
La définition de l’excellence opérationnelle trouve ses racines dans le modèle Shingo, une approche des affaires qui met l’accent sur la qualité à la source, la valeur pour les clients, une chaîne d’approvisionnement sans stock et une compréhension du lieu de travail à tous les niveaux. Elle a été créée par le Dr Shigeo Shingo, un chef d’entreprise qui a publié 18 livres sur sa philosophie et a collaboré étroitement avec les dirigeants de Toyota pour appliquer ses principes dans leurs opérations de fabrication.
Shingo est également une source d’inspiration pour le prix Shingo, décerné chaque année par le Shingo Institute for Operational Excellence de l’Université d’État de l’Utah. Ce prix définit les 10 principes directeurs de Shingo, souvent considérés comme les principes fondamentaux de l’excellence opérationnelle :
Au fur et à mesure que le modèle de Shingo gagnait en popularité dans le monde des affaires, d’autres ont développé des méthodologies basées sur cette approche et sur les principes fondamentaux de l’excellence opérationnelle. En voici quelques exemples :
Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’excellence opérationnelle au sein d’une entreprise, il peut être utile de considérer le processus comme un parcours continu plutôt que comme une destination finale. L’accent étant mis sur l’amélioration continue, les dirigeants et les employés doivent toujours s’efforcer de s’améliorer dans ce qu’ils font.
Cela étant dit, les entreprises doivent établir des objectifs et définir des indicateurs pour comprendre si et comment elles s’améliorent. Ces indicateurs comprennent des indicateurs clés de performance (KPI), comme l’augmentation des ventes, les performances en matière de santé et de sécurité et les taux de rétention du personnel.
Voici les types d’objectifs qui sont souvent inclus dans les processus axés sur l’excellence opérationnelle :
Les objectifs d'excellence opérationnelle sont généralement axés sur la création de valeur pour le client. Qu’est-ce que la valeur ? En substance, c’est ce que le client demande et qu’il est disposé à payer.
Dans le cadre de la méthodologie de l'excellence opérationnelle, les entreprises fournissent cette valeur en créant des flux de valeur. La chaîne de valeur désigne les processus et les initiatives qu'une entreprise met en place pour fournir les produits et les services dont les clients ont besoin dans les délais impartis pour répondre à cette demande.
Par exemple, un centre de données capable de répondre à la demande des clients et doté des ressources de calcul, de stockage et de réseau nécessaires pour traiter les transactions en ligne sans surapprovisionnement est considéré comme une chaîne de valeur qui fonctionne correctement.
La communication est un autre élément clé pour atteindre les objectifs d’excellence opérationnelle. Si les employés ne sont pas conscients des objectifs de l’entreprise, qu’ils ne savent pas comment apporter de la valeur au client ou qu’ils pensent que la direction n’est pas investie dans leur réussite professionnelle, il est difficile d’atteindre les objectifs et de s’améliorer en permanence.
La mise en œuvre comprend souvent un plan de communication de tous les aspects du programme, comme la mission, les objectifs et les éléments concernés par tous les employés. Les entreprises qui excellent dans l’excellence opérationnelle disposent souvent d’un système de communication interne bien conçu, ainsi que d’un forum pour recevoir et répondre aux commentaires.
L'excellence opérationnelle oblige les organisations à porter un regard critique sur leurs opérations et la manière dont elles gèrent leurs employés. Dans certains cas, ils doivent être prêts à changer de culture. L'ouverture au changement continu aide les entreprises à mieux mettre en œuvre les méthodologies et à obtenir ces avantages :
L’excellence opérationnelle peut avoir un avantage sur presque tous les secteurs et modèles économiques. Cependant, il existe dans certains secteurs où l’excellence opérationnelle est devenue une norme en opérations :
L'automatisation, l'analyse des processus, l'observabilité et les outils de gestion des données et des activités peuvent aider les entreprises à mettre en œuvre plus rapidement l'amélioration continue et à s'y tenir.
Depuis des décennies, les entreprises se tournent vers l'automatisation pour gagner en efficacité et exploiter la puissance de la technologie numérique. Cela peut inclure l'automatisation des tâches pratiques sur la chaîne de montage à l'aide de machines ou l'automatisation des tâches de back-office, comme la comptabilité et la facturation, à l'aide de solutions logicielles.
De nombreuses tâches nécessitent une pensée créative, de l’intuition et une planification stratégique que seuls les humains peuvent accomplir. Toutefois, les outils d'automatisation peuvent être utilisés pour effectuer les tâches répétitives et courantes, telles que le pré-remplissage des factures avec les informations de compte et le transfert des données vers de multiples systèmes back-end qui peuvent faire gagner du temps :
À l’ère du numérique, la satisfaction des clients dépend des performances et de la disponibilité des applications et de l’infrastructure critiques. De ce fait, les équipes chargées des opérations (ITOps) sont soumises à une pression considérable pour atteindre l’excellence opérationnelle et doivent déplacer au rythme des exigences métier croissantes. L’AIOps stimule l’efficacité et l’optimisation dans un environnement informatique moderne et dynamique afin d’accélérer la transformation numérique nécessaire.
En utilisant des logiciels pour créer des processus qui réduisent ou remplacent l’interaction manuelle avec les systèmes informatiques, AIOps apporte des informations en temps réel aux environnements informatiques afin que les équipes d’opérations puissent garantir des performances proactives et continues de l’application qui permettent des expériences client exceptionnelles, tout en augmentant la conformité et en réduisant en toute sécurité les coûts dans un contexte de forte variabilité de la demande :
Les efforts de transformation s’accélèrent partout dans le monde, mais entraînent un effet pervers important : ils poussent les données vers des silos et nuisent à l’accès aux informations dont les équipes commerciales ont besoin pour prospérer. Les entreprises qui peuvent connecter rapidement et en toute sécurité des applications et des systèmes seront plus performantes que celles qui ne le font pas. Sans les bons outils d'intégration, les données restent verrouillées, ce qui vous empêche de prendre des décisions commerciales éclairées et de mettre en œuvre des automatisations évolutives qui permettent de gagner en efficacité :
