Qu’est-ce que l’excellence opérationnelle ?

L’amélioration d’une entreprise ne se limite pas à augmenter l’efficacité ou à maximiser le retour sur investissement. L'économie mondiale d'aujourd'hui exige également la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des marchés, des conditions et des technologies.

L'excellence opérationnelle est un moyen pour les entreprises de créer une feuille de route vers l'amélioration continue dans un environnement d'entreprise complexe. Son objectif est de donner aux entreprises un avantage concurrentiel. L’excellence opérationnelle aide les dirigeants d’entreprise à prendre de meilleures décisions et les employés à s’améliorer continuellement. Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, l'excellence opérationnelle permet à chaque membre d'une Entreprise de voir le flux de valeur vers le client et, en cas de problème, de trouver une solution avant que des perturbations ne se produisent.

L’excellence opérationnelle commence par un changement de culture, où tous les dirigeants et les employés se consacrent à la création non seulement d’un produit de qualité, mais proposant également une excellente expérience client. Les entreprises qui utilisent les méthodologies d’excellence opérationnelle définissent clairement les rôles des dirigeants et du personnel , ainsi que la manière dont ils travaillent ensemble pour améliorer les opérations. À tous les niveaux, les employés peuvent initier le changement et favoriser l’efficacité et l’agilité.