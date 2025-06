Observabilité et surveillance : quelle différence ?

Les termes « observabilité » et « surveillance des performances des applications» sont parfois utilisés de manière interchangeable. Cependant, il est plus juste de considérer l’observabilité comme une évolution de la surveillance des performances des applications.

La surveillance des performances des applications désigne les outils et processus qui permettent aux équipes IT de vérifier si les applications répondent aux exigences de performance et aux attentes des utilisateurs. Les outils de surveillance suivent généralement l’état et les performances de l’infrastructure réseau, les dépendances des applications, les transactions métier et l’expérience utilisateur. Leur objectif est d’identifier, d’isoler et de résoudre rapidement les problèmes de performance.

Pendant plus de vingt ans, la surveillance des performances des applications (APM) a été la pratique de référence. Mais avec l’adoption croissante du développement agile, de DevOps, des microservices, de plusieurs langages de programmation, du sans serveur et d’autres technologies cloud-natives, les équipes ont eu besoin d’un moyen plus rapide et plus global pour surveiller et évaluer des environnements de plus en plus complexes. Les outils d’APM conçus pour les infrastructures des applications d’ancienne génération ne permettaient plus d’obtenir une visibilité rapide, automatisée et contextualisée sur l’état de santé et la disponibilité de l’ensemble de l’environnement applicatif. Aujourd’hui, les logiciels sont déployés à un rythme extrêmement soutenu, sous forme de multiples composants isolés — ce qui dépasse les capacités des outils APM traditionnels.

C’est là qu’intervient l’observabilité. L’observabilité s’appuie sur les méthodes de collecte de données issues de l’APM pour mieux répondre à la nature distribuée et dynamique des applications et services déployés dans des environnements cloud-native. Les solutions d’observabilité adoptent une approche holistique de la journalisation et de la surveillance, permettant aux équipes de mieux comprendre les interactions entre services (à l’aide de cartes de dépendances, par exemple) et leur rôle dans l’architecture globale.