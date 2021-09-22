Toute entreprise repose, en fin de compte, sur un ensemble de processus métier. Les processus alimentent la création de nouveaux produits, facilitent la prestation de services, mettent en œuvre les politiques de l’entreprise, assurent la conformité et garantissent que l’entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs.

Chaque processus métier est un ensemble complexe d’activités interconnectées et interdépendantes, qui fonctionnent en tandem pour générer le résultat souhaité. L’évaluation des employés, les activités de marketing, la création de contenu, le développement logiciel et les ventes sont des processus métier courants. Pour garantir que ces processus fonctionnent comme prévu, les entreprises doivent pouvoir définir, analyser, ajuster et superviser facilement chaque workflow.

Les entreprises ont développé des méthodes pour transformer ces workflows abstraits en images concrètes et complètes, qui illustrent le fonctionnement interne de chaque processus. Ces méthodes comprennent le process mining, la modélisation et la cartographie des processus. Chaque technique aide à sa manière l’entreprise à gérer, à optimiser et à automatiser ses processus.