Toute entreprise repose, en fin de compte, sur un ensemble de processus métier. Les processus alimentent la création de nouveaux produits, facilitent la prestation de services, mettent en œuvre les politiques de l’entreprise, assurent la conformité et garantissent que l’entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs.
Chaque processus métier est un ensemble complexe d’activités interconnectées et interdépendantes, qui fonctionnent en tandem pour générer le résultat souhaité. L’évaluation des employés, les activités de marketing, la création de contenu, le développement logiciel et les ventes sont des processus métier courants. Pour garantir que ces processus fonctionnent comme prévu, les entreprises doivent pouvoir définir, analyser, ajuster et superviser facilement chaque workflow.
Les entreprises ont développé des méthodes pour transformer ces workflows abstraits en images concrètes et complètes, qui illustrent le fonctionnement interne de chaque processus. Ces méthodes comprennent le process mining, la modélisation et la cartographie des processus. Chaque technique aide à sa manière l’entreprise à gérer, à optimiser et à automatiser ses processus.
Le process mining est une forme de business process management qui aide les entreprises à découvrir, à évaluer et à améliorer leurs workflows. Lors du process mining, un algorithme est appliqué au journal d’événements d’un système informatique tel qu’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) ou de comptabilité. L’algorithme découvre les tendances dans les données du journal d’événements et utilise ces tendances pour construire un modèle de processus qui visualise les workflows exécutés au sein de ces systèmes. Les algorithmes de process mining peuvent également être utilisés pour améliorer les modèles de processus existants, comparer les modèles de processus à des instances réelles de workflow et simuler des changements.
Le principal avantage du process mining réside dans les données qu’il fournit. Il aide les entreprises à utiliser les données des journaux d’événements pour guider l’allocation des ressources, l’optimisation des workflows, les projets d’automatisation et d’autres décisions stratégiques.
Un modèle de processus est la représentation visuelle d’un workflow, produite en appliquant des algorithmes de data mining aux données du journal d’événements. Les modèles de processus sont des illustrations quantitatives et objectives des processus métier. Ces modèles contiennent une multitude de données sur le workflow, notamment les événements, un journal indiquant qui est propriétaire ou initiateur de ces événements, les chemins empruntés dans le workflow, la chronologie de chaque étape, le taux de réussite et bien plus encore. La modélisation des processus peut être considérée comme une sous-composante du process mining et plus précisément, l'étape à laquelle l’algorithme utilise les données du journal d’événements pour générer un modèle de workflow.
Le principal avantage de la modélisation des processus est qu’elle les montre tels qu’ils sont, et non tels que l’entreprise peut se les figurer. En exploitant les données des journaux d’événements, les algorithmes de process mining créent des modèles quantitatifs qui offrent un niveau de transparence jamais atteint auparavant dans les workflows.
À l’instar de la modélisation des processus, la cartographie des processus consiste à créer une représentation visuelle d’un processus métier. Cependant, le modèle de processus est quantitatif et axé sur les données, tandis que la cartographie des processus est subjective et qualitative. La cartographie commence généralement par l’organisation, par un analyste ou un stratège, d’ateliers et d’entretiens avec les personnes impliquées dans le processus concerné. L’analyste ou le stratège utilise ensuite les informations collectées pour créer une carte des processus, soit manuellement, soit à l’aide d’un logiciel de cartographie des processus.
Le principal avantage de la cartographie des processus est qu’elle permet de visualiser les workflows d’une manière plus centrée sur l’humain. Au lieu de se concentrer sur les indicateurs objectifs, les cartes de processus décrivent avant tout la manière dont les différentes personnes et équipes au sein de l’entreprise sont impliquées dans un processus donné.
Remarque : si les modèles de processus et les cartes de processus représentent les processus visuellement, ils ne sont pas interchangeables. En effet, ils mettent en évidence différents aspects des mêmes workflows. Les modèles de processus sont quantitatifs, tandis que les cartes de processus sont plutôt qualitatives.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite plus de clarté au sujet de son processus d’approvisionnement. Dans quels cas doit-elle utiliser le process mining, la modélisation des processus ou encore la cartographie des processus ?
Pour obtenir une vision complète du processus d’approvisionnement, l’entreprise combinera les trois : la modélisation des processus pour collecter les données quantitatives, la cartographie des processus pour collecter les données qualitatives, et le process mining pour identifier les opportunités d’amélioration :
Si le process mining fait du business process management une science, certains prérequis doivent être remplis :
La modélisation des processus fournit aux entreprises une vue plus objective des workflows qui alimentent leurs opérations. Cependant, certains types de données ne peuvent pas être captés par ces modèles :
La cartographie des processus est un moyen rapide et flexible de générer une vue d’ensemble des processus. Les cartes peuvent toutefois être inexactes parce qu’elles reposent sur des rapports qualitatifs émanant des employés :
L'automatisation des activités ne peut être réalisée sans une compréhension claire des processus métier. En d'autres termes, une entreprise doit savoir précisément ce qui se passe dans un workflow avant de pouvoir automatiser efficacement l'une ou l'autre des étapes. Les techniques de process mining, de modélisation et de mappage fournissent des données quantitatives et qualitatives qui permettent aux entreprises d’obtenir une transparence inégalée sur les workflows. Grâce à une vue complète des processus existants, les entreprises peuvent facilement entreprendre des efforts d’automatisation à grande échelle.
IBM Cloud Pak for Business Automation intègre des fonctionnalités de processus métier pour aider les organisations à mieux comprendre leurs processus tels quels. En appliquant la cartographie, la modélisation et l'exploration des processus aux flux de travail de base, les entreprises peuvent numériser et identifier les inefficacités ou les points chauds de leurs opérations.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de logiciels intégrés, conçu pour n'importe quel cloud hybride, qui résout rapidement vos défis opérationnels les plus difficiles. Il inclut le plus large éventail de capacités d’automatisation alimentées par l’IA sur le marché — contenu, capture, décisions, workflows et tâches — avec un modèle flexible qui vous permet de commencer petit et d’augmenter à mesure que vos besoins évoluent.
IBM propose également IBM Process Mining, une solution d'amélioration des processus métier basée sur le cloud conçue pour aider les entreprises à découvrir les processus métier, puis à identifier les goulots d'étranglement et les inefficacités pour les améliorer. Les équipes peuvent collaborer via une interface Web intuitive et facilement accessible pour visualiser et analyser les processus afin de les rendre plus efficaces. Essayez gratuitement pendant 30 jours.
D’après une étude Total Economic Impact de Forrester, IBM Process Mining offre un ROI de 176 %, une croissance des revenus de 968 000 dollars américains et des économies de coûts.
