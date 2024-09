Qu'est-ce que la modélisation des processus ?

Il est important de ne pas confondre la modélisation des processus (process modeling) avec la cartographie des processus (process mapping) et la fouille ou exploration des processus (process mining). La cartographie des processus est créée manuellement à partir de rapports d'employés et fournit des diagrammes de workflow à un niveau plus général. Le process mining, en revanche, analyse les données organisationnelles pour produire des modèles de processus, permettant de créer des diagrammes de workflow plus objectifs et basés sur des données réelles.