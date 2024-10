Qu'est-ce qu'un diagramme de workflow ?

Les travaux de Gantt et Winslow ont directement influencé l'émergence de l'approche opérationnelle Six Sigma. Cette méthode tire son nom du degré de déviation d'un processus par rapport à la perfection, Six Sigma représentant un taux d'échec de 0,00034 %.

La méthode Six Sigma permet aux entreprises de rationaliser les flux de processus, les interactions clients et les expériences, en utilisant des métriques standardisées et un cadre de 5 à 7 étapes. Les diagrammes de workflow sont particulièrement utiles dans des domaines comme l'analyse des processus métier ou l'optimisation du parcours d'achat en e-commerce.

Deux modèles Six Sigma populaires sont DMADV (définir, mesurer, analyser, concevoir, vérifier) et DMAIC (définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler).