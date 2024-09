La BPA, la RPA et le BPM représentent un éventail de stratégies et d’outils que les entreprises associent pour optimiser leurs processus. Le terme général « BPA » désigne l’automatisation des processus métier complexes à l’aide de solutions logicielles qui permettent de rationaliser les tâches nécessitant habituellement une intervention manuelle. Les solutions BPA sont souvent adaptées aux besoins spécifiques de l’entreprise et peuvent s’intégrer aux systèmes de données et aux API pour automatiser les workflows des différents services.

La RPA relève de la BPA mais se concentre sur l’automatisation des tâches routinières et répétitives en imitant les interactions humain-application logicielle, comme la saisie de données ou le transfert de données entre applications. Les outils RPA sont conçus pour exécuter des tâches bien spécifiques et isolées, en suivant des processus basés sur des règles. En raison de son objectif plus restreint, la RPA est généralement plus facile à mettre en œuvre que les projets complexes de BPA.

Alors que la BPA et la RPA se concentrent sur l’automatisation des processus et des tâches, le BPM adopte une approche plus large. Cette discipline implique une collaboration continue entre les équipes commerciales et informatiques pour modéliser, analyser et optimiser les processus métier du début à la fin. Contrairement à la BPA et à la RPA, qui sont principalement axées sur la technologie, le BPM englobe un plus large éventail de stratégies, y compris, mais sans s’y limiter, l’automatisation.

La BPA et la RPA peuvent être considérés comme des outils ou des méthodologies au sein du cadre BPM. Les projets BPM peuvent exploiter les informations obtenues en schématisant et en modélisant les processus métier pour identifier les possibilités d’automatisation. Cette dernière peut ensuite être mise en œuvre grâce aux solutions BPA ou RPA. Dans un contexte BPM plus large, la BPA et la RPA sont complémentaires.