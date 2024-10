Qu'est-ce que la norme BPMN (modélisation et notation des processus métier) ?

Développée initialement par la Business Process Management Initiative (BPMI), la BPMN est une notation graphique précise qui documente les processus métier. Elle résout les ambiguïtés des spécifications textuelles en représentant visuellement la séquence des activités et les flux d'informations nécessaires pour accomplir un processus spécifique. Ces dernières années, la BPMN est de plus en plus désignée sous les termes de « modèle et notation des processus métier ».

L'Object Management Group (OMG) maintient la BPMN depuis 2005. Ce consortium ouvert veille à ce que les diagrammes de processus puissent être échangés facilement dans un format standardisé entre différents outils de modélisation. L'objectif de cette notation est d'aider les organisations à modéliser des solutions pour améliorer l'efficacité, s'adapter à de nouvelles situations ou obtenir un avantage concurrentiel.

La BPMN 2.0 fait partie de la « triple couronne » des normes d'amélioration des processus de l'OMG, aux côtés de la notation de gestion des cas (CMMN) et de la notation de modèle de décision (DMN). Ces normes se distinguent du langage de modélisation unifié (UML) utilisé pour la conception logicielle. La spécification BPMN 2.0.1 de l'OMG a été publiée sous la forme de la norme internationale ISO/IEC 19510:2013.