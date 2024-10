Qu'est-ce qu'un organigramme ?

Les ingénieurs industriels Frank et Lillian Gilbreth ont introduit le concept d’organigramme à l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) en 1921, avec leur diagramme de processus. Leur présentation, intitulée Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to Do Work, a jeté les bases de l'utilisation des organigrammes pour optimiser les workflows.

Durant les années 1930 et 1940, d'autres ingénieurs ont perfectionné ce concept, le rendant plus efficace comme outil d'optimisation. En 1947, l'ASME a publié un ensemble de symboles standards pour les organigrammes, basé sur les travaux des Gilbreth.

Dans les années 1990, les diagrammes d'activité UML (Unified Modeling Language) ont fait leur apparition : des organigrammes numériques créés avec des logiciels spécialisés en modélisation UML. L’UML a été développé dans les années 1990 pour standardiser les symboles utilisés dans les organigrammes.

En 2005, la Business Process Management Initiative (BPMI) a codifié le concept de modélisation et de notation des processus métier (BPMN). Ce langage de modélisation visuel permet de décrire les processus d’entreprise, éliminant ainsi les ambiguïtés des descriptions textuelles. Aujourd'hui, des outils en ligne comme Lucidchart et Miro sont largement disponibles, et incluent des modèles d’organigrammes prêts à l'emploi pour faciliter et rationaliser le processus de création.