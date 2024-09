Exemple concret : l’originalité des agences Financial Spa, fleuron de l’entreprise. À la fois sophistiquées et professionnelles, elles offrent aux clients des environnements relaxants dans lesquels ils peuvent rencontrer des conseillers et discuter de leurs objectifs financiers.

Mais au-delà de petites attentions comme un service café et boissons, l’originalité la plus marquante est la qualité et la durée des interactions avec les employés de BlueShore. Un environnement relaxant. Aucune paperasse en vue. Cette expérience est en grande partie rendue possible par la technologie.

BlueShore a compris depuis longtemps que pour permettre à ses employés de développer des relations solides avec les clients, il fallait améliorer la prise en charge des tâches routinières et répétitives qui avaient tendance à accaparer leur temps : accueil des clients, montage de prêts, activités d’audit, etc. L’entreprise devait trouver des méthodes de travail plus efficaces et combiner le contact humain à la technologie. À cette fin, en 2005, l’entreprise a mis en place une stratégie globale d’excellence opérationnelle qui est encore suivie à ce jour.

« Notre stratégie d’intégration intelligente et d’automatisation permet à BlueShore de rivaliser avec les plus grands du marché et nous aidera à devenir plus compétitifs au fur et à mesure de notre croissance », explique Fred Cook, responsable des technologies de l’information chez BlueShore Financial.

D’un point de vue technique, la stratégie d’excellence opérationnelle vise à améliorer l’efficacité, à rationaliser les processus métier et à augmenter la vitesse et la fiabilité des informations. D’un point de vue commercial, elle a toujours eu les mêmes objectifs en ligne de mire : établir des relations plus étroites avec les clients grâce à des plans et à des produits personnalisés, et tenir la promesse de la marque « Be Richly Valued » (Soyez apprécié à votre juste valeur).