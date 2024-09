Pour générer des résultats métier transformationnels, les entreprises doivent être en mesure d’utiliser les applications et les données dans des zones de contrôle de cloud hybride adaptées. Avec IBM Cloud, les entreprises bénéficient de l’expertise nécessaire pour co-créer une stratégie de transformation de cloud hybride, réduire les risques grâce à des résultats progressifs à chaque phase de la transformation et opérationnaliser à l’échelle grâce à des accélérateurs de plateforme cloud intégrés.

Objectifs clés Développez votre activité et encouragez l'innovation grâce au cloud hybride Co-créer une stratégie de transformation Co-créez une stratégie de modernisation des workloads et de placement dans le cloud hybride afin d’améliorer les résultats métier. Réduire les risques et soutenir la transformation Réduisez les risques et soutenez la transformation en planifiant des résultats progressifs à chaque phase de transformation. Innovez à grande échelle Développez et accélérez l’innovation grâce aux accélérateurs et à l’expertise intégrés à la plateforme cloud.

IBM Consulting, IBM Garage et IBM Cloud nous ont donné accès à des compétences et à des valeurs recommandées véritablement exceptionnelles, soutenues par l'expérience d'IBM dans le domaine de l'aviation, et nous ont permis d'intégrer tous ces aspects dans notre transformation numérique. Takhliq Hanif Responsable de l’architecture, de la technologie et de l’innovation de l’entreprise Etihad Airways En savoir plus sur la manière d’offrir une expérience premium

Parcours de transformation Les services de conciergerie cloud mettent à disposition un point de contact dédié pour un support personnalisé tout au long de votre parcours de migration vers le cloud pour vous offrir une expérience riche en interactions et garantir une transition en douceur. Découvrir Comprenez vos objectifs et vos défis et découvrez des opportunités de grande valeur. En savoir plus Prouver Innovez rapidement et co-créez avec les experts IBM pour résoudre des opportunités à forte valeur ajoutée. En savoir plus Moderniser Migrez, modernisez et créez des applications à grande échelle pour optimiser les capacités numériques de base et en créer de nouvelles. En savoir plus Gérer Réduisez le coût total de possession et la maintenance des applications et des données grâce à l’automatisation, au FinOps et au SRE. En savoir plus

Avantages 62 % Introduction plus rapide de nouvelles applications. Etihad Airways a réduit le délai de modernisation de son expérience d’enregistrement personnalisée de 9 mois à 15 semaines 800+ Heures économisées pour évaluer, repenser et développer l’architecture de microservices. Le DSI d’IBM a économisé plus de 800 heures en utilisant Mono2Micro et IBM Cloud Transformation Advisor tout en modernisant une grande application financière 30 % Économies totales prévues sur les coûts de conformité pour les secteurs réglementés avec des contrôles intégrés sur IBM Cloud. Comprendre l’estimation des économies de coûts liées à la conformité

Hybrid Cloud Workload Placement

IBM Cloud Accelerators Cas d’utilisation IBM Cloud Transformation Advisor Évaluez les applications actuelles, estimez les efforts déployés et examinez les différentes options de modernisation. En savoir plus Cas d’utilisation Solutions de modernisation des applications mainframe Solutions de modernisation des applications mainframe. En savoir plus Cas d’utilisation watsonx Code Assistant pour Z Accélérez la modernisation des applications du mainframe grâce à l’IA générative. En savoir plus Cas d’utilisation Mono2Micro Génération de code automatisée pour restructurer les applications monolithiques Java en microservices. En savoir plus Cas d’utilisation Architecture déployable Automatisation pour déployer des modèles architecturaux communs basés sur IBM Well-Architected Framework. En savoir plus Cas d’utilisation Security and Compliance Center Unification de la sécurité, de la conformité et de la visibilité des risques dans les environnements multicloud hybrides. En savoir plus Cas d’utilisation IBM Well-Architected Framework Créez des applications de cloud hybride résilientes, performantes et sécurisées. En savoir plus Cas d’utilisation FinOps et durabilité Pratiques et conseils pour créer des solutions rentables et économes en ressources. En savoir plus

Transformation des workloads d’entreprise Moderniser les workloads VMware vers IBM Cloud Transférez les workloads VMware d’entreprise sur IBM Cloud avec un minimum de temps d’arrêt et de risques. En savoir plus Migrer et moderniser les workloads Power sur IBM Cloud Migrez et modernisez les workloads AIX, IBM i et Linux sur des serveurs Power tout en assurant la sécurité et des performances élevées. En savoir plus Transformer l’ERP SAP Accélérez et réduisez les risques liés à la modernisation de l’ERP SAP uniquement avec l’IaaS certifié SAP offrant des options RISE et non-RISE sur les instances Power et x86. En savoir plus Migrer les workloads vers IBM Cloud for Financial Services Transférez vos workloads vers un cloud unique en son genre, conçu pour protéger vos données les plus sensibles et vos workloads d’IA. En savoir plus Cloud hybride pour l’IA générative Accélérez l’impact de l’IA d’entreprise grâce à des zones de contrôle du cloud hybride adaptées aux besoins des workloads d’IA. En savoir plus Moderniser les applications pour le cloud Conteneurisez vos applications sur IBM Cloud en tirant parti de la plateforme entièrement gérée OpenShift Container Platform. En savoir plus Créer n’importe où avec le cloud distribué Déployez et exécutez des applications de manière cohérente dans des environnements sur site, d’edge computing et de cloud public, grâce à la solution de cloud distribué et géré IBM Cloud Satellite. En savoir plus Moderniser les applications mainframe Modernisez les applications mainframe avec des pratiques DevOps de pointe et des outils de développement basés sur l’IA générative. En savoir plus

Programme d’accélération de la migration Le programme d’accélération de la migration vers le cloud offre des incitations financières pour compenser les coûts liés à la migration ainsi que des conseils normatifs de la part de spécialistes de la technologie ayant accès à des modèles de migration éprouvés, à du code, à des outils et à des architectures déployables spécialement conçus pour IBM Cloud. En savoir plus