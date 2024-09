Une fois par an, les plus grands noms de la musique se réunissent à Los Angeles pour les GRAMMY Awards, une célébration mondiale de la musique. Pour la Recording Academy, l’organisation à but non lucratif qui accueille les GRAMMY, c’est l’aboutissement d’une année de travail et l’occasion d’offrir des expériences inoubliables à ses deux groupes les plus importants : les artistes qui font de la musique et les fans qui l’aiment.

Bien que des milliers de personnes assistent en personne à la cérémonie des GRAMMY Awards à la Crypto.com Arena, des millions d’autres dans le monde vivent les GRAMMY via les canaux numériques. C’est pourquoi la Recording Academy a donné la priorité à la création d’une expérience en ligne d’exception, tant pour ses fans que pour ses membres.

Par exemple, le soir des GRAMMY, les fans sont nombreux à suivre la retransmission des GRAMMY et à consulter le site GRAMMY.com, dans l’espoir d’apercevoir leurs artistes préférés lorsqu’ils montent sur scène ou foulent le tapis rouge. Les fans ne disposent jamais de trop d’informations sur leurs artistes préférés, ce qui représente un défi de taille pour l’équipe éditoriale de la Recording Academy. Près de 1 000 artistes sont nominés pour les GRAMMY dans près de 100 catégories. L’équipe éditoriale de la Recording Academy souhaite que ces artistes reçoivent l’attention qu’ils méritent. Cela signifie qu’il faut proposer aux fans des contenus pertinents et opportuns sur plusieurs canaux, alors que l’excitation monte en puissance tout au long de la soirée.

Mais les GRAMMYs ne durent qu’une nuit. Le reste de l’année, la Recording Academy cultive le bien-être de la communauté musicale en répondant aux besoins de plus de 23 000 membres, des artistes aux producteurs en passant par les ingénieurs du son. Et chaque membre entretient une relation unique avec l’Academy. Par exemple, certains membres ont le droit de vote, d’autres non, il y a des étudiants, des membres à vie et des étudiants en ligne. La Recording Academy souhaite offrir une expérience en ligne facile et personnalisée à chaque membre, qu’il s’agisse d’acheter des billets pour un spectacle ou de renouveler son adhésion.

« Nous vivons à l’ère du numérique et les expériences en ligne définissent votre marque, que vous soyez un détaillant, une banque ou la Recording Academy, déclare Panos A. Panay, président de la Recording Academy. Et IBM a joué un rôle essentiel en nous aidant à faire passer notre expérience en ligne au niveau supérieur ».