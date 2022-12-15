La gestion de l'énergie comprend des mesures plus modestes telles que le suivi des factures mensuelles d'énergie et l'adoption d'ampoules à faible consommation d'énergie. Il peut aussi s'agir d'améliorations de plus grande envergure telles que l'ajout d'une isolation, l'installation d'une couverture de toit réfléchissante ou l'amélioration du chauffage et du refroidissement afin d'optimiser les performances énergétiques.

La gestion de l'énergie comprend également des activités plus élaborées, telles que la création de projections financières pour la commande de services d'énergie renouvelable ainsi que pour d'autres améliorations en vue de la consommation d'énergie propre et de la réduction des coûts énergétiques dans les années à venir.

Les programmes de gestion de l’énergie plus sophistiqués tirent parti de la technologie. Par exemple, les logiciels de suivi des services publics permettent de prédire la consommation d’énergie future et de planifier les budgets énergétiques, ce qui aide les personnes occupant les postes de décision à s’assurer que la stratégie de gestion énergétique de l’entreprise correspond à ses objectifs et à sa planification financière. Le logiciel de gestion d’entreprise utilise l’IdO, la connectivité avancée et le big data afin que les entreprises puissent exploiter l’analyse des données énergétiques, et ce afin de mieux gérer leurs installations et de relever les défis liés à la consommation énergétique.