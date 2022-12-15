Qu’est-ce que la gestion énergétique ?

Qu’est-ce que la gestion énergétique ?

La gestion de l’énergie consiste à surveiller, contrôler et optimiser de manière proactive et systématique la consommation d’énergie d’une organisation, afin d’économiser l’énergie et de réduire les coûts énergétiques.

La gestion de l'énergie comprend des mesures plus modestes telles que le suivi des factures mensuelles d'énergie et l'adoption d'ampoules à faible consommation d'énergie. Il peut aussi s'agir d'améliorations de plus grande envergure telles que l'ajout d'une isolation, l'installation d'une couverture de toit réfléchissante ou l'amélioration du chauffage et du refroidissement afin d'optimiser les performances énergétiques.

La gestion de l'énergie comprend également des activités plus élaborées, telles que la création de projections financières pour la commande de services d'énergie renouvelable ainsi que pour d'autres améliorations en vue de la consommation d'énergie propre et de la réduction des coûts énergétiques dans les années à venir.

Les programmes de gestion de l’énergie plus sophistiqués tirent parti de la technologie. Par exemple, les logiciels de suivi des services publics permettent de prédire la consommation d’énergie future et de planifier les budgets énergétiques, ce qui aide les personnes occupant les postes de décision à s’assurer que la stratégie de gestion énergétique de l’entreprise correspond à ses objectifs et à sa planification financière. Le logiciel de gestion d’entreprise utilise l’IdO, la connectivité avancée et le big data afin que les entreprises puissent exploiter l’analyse des données énergétiques, et ce afin de mieux gérer leurs installations et de relever les défis liés à la consommation énergétique.
L'importance des programmes de gestion de l'énergie

Partout dans le monde, le besoin d'économiser l'énergie se fait sentir, ce qui a une incidence sur les prix, les objectifs en matière d'émissions et la législation qui nous concerne tous. Non seulement la gestion de l'énergie peut contribuer à réduire les émissions de carbone qui contribuent au réchauffement climatique, mais elle permet également de réduire notre dépendance à l'égard de combustibles fossiles de plus en plus limités.

Selon energystar.gov (lien externe à IBM), la consommation d’énergie représente la plus importante dépense d’exploitation des immeubles de bureaux commerciaux aux États-Unis. Elle représente environ un tiers du budget de fonctionnement usuel d’une entreprise et près de 20 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays. Energy Star affirme que les immeubles de bureaux gaspillent jusqu’à un tiers de l’énergie qu’ils consomment.

La gestion de l’énergie est encore plus importante en Europe, où l’approvisionnement en énergie (lien externe à IBM) est particulièrement vulnérable aux cyberattaques. En effet, les entreprises de l’UE investissent en moyenne 41 % de moins dans la sécurité informatique que les entreprises américaines. Par conséquent, les entreprises européennes ont besoin de plus d’initiatives pour mettre en œuvre des solutions de sécurité énergétique et les aider à protéger les données, les accès et les réseaux.

 
Les avantages des programmes de gestion de l'énergie pour les entreprises

En plus de contribuer à atténuer les problèmes mondiaux provoqués par les émissions carbone, les programmes de gestion de l’énergie apportent également des avantages aux entreprises.

La mise en place d’un logiciel de gestion de l’énergie permet de contrôler le budget d’une entreprise et de réduire le risque associé aux augmentations de prix d’énergie, qui peuvent avoir un impact sur la capacité de fonctionnement de l’entreprise. Le suivi des coûts des services publics et de l’efficacité énergétique permet aux entreprises d’établir un budget plus efficace et d’avoir une meilleure idée des coûts opérationnels globaux. Selon Energy Star, une diminution de la consommation d’énergie de 10 % peut entraîner une augmentation de 1,5 % du revenu net d’exploitation.

La surveillance et la gestion de l’énergie permettent non seulement à une entreprise de réaliser des économies grâce à un usage réduit, mais aussi de réduire sa dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement parfois instables. Les programmes de gestion de l’énergie peuvent également aider les entreprises à réduire leurs coûts grâce à des achats concurrentiels.
Gestion de l'énergie et ESG

Avoir une solide base environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) aide les entreprises à économiser de l'énergie, à accroître leur transparence et à atteindre de meilleurs objectifs de durabilité.

Les solutions de gestion de l’énergie qui utilisent un système d’enregistrement unique pour réduire la consommation d’énergie, les coûts, le temps et la charge de production de rapports permettent aux clients de gérer l’impact des risques environnementaux. Il s’agit également d’identifier les opportunités d’efficacité et d’évaluer les risques liés à la durabilité, en se concentrant ainsi sur les résultats stratégiques ESG.

Outre l'économie d'énergie et la réduction des émissions de carbone, la réduction de l'empreinte carbone de votre entreprise montre également votre engagement en faveur de l'environnement, ce qui donne une meilleure image de durabilité et de défense des énergies vertes. La réduction des émissions de gaz à effet de serre permet aux entreprises d'assumer une plus grande responsabilité sociale et d'être reconnues pour cela.

Une approche stratégique du conseil avec des experts en développement durable sur votre stratégie et votre feuille de route en matière de développement durable est la manière la plus sûre d'adopter une gestion énergétique et ESG efficace. Au-delà d'autres avantages, bénéficier de conseils sur les initiatives telles que la décarbonisation et la transition vers les énergies renouvelables peut également aider votre entreprise à attirer de nouveaux employés, souvent plus jeunes, pour qui l'optimisation de l'énergie durable et de l'utilisation des énergies renouvelables est importante, et qui prennent au sérieux la responsabilité sociale de l'entreprise.
La gestion intelligente des actifs favorise l'efficacité énergétique des bâtiments, de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication

La gestion intelligente des actifs peut favoriser l’efficacité énergétique dans plusieurs cas d’utilisation d’utilisation sectoriels. En voici quelques-uns :

  • Bâtiments : la gestion de l’énergie dans vos bureaux, usines et autres installations permet d’économiser de l’énergie et de réduire la production de carbone de différentes manières. La gestion intelligente des actifs utilise des technologies telles que l’IA, l’IdO et l’analytique pour vous aider à inspecter et à surveiller l’efficacité d’un bâtiment, à calculer des impacts potentiels sur le réseau, à anticiper des défaillances et à mieux planifier des procédures de maintenance. Les entreprises qui utilisent cette technologie peuvent augmenter leur productivité et rendre leurs installations plus efficaces sur le plan énergétique : cela permet de réduire les émissions, d’atténuer le risque climatique et d’allonger le cycle de vie des actifs. Ces entreprises obtiennent des informations opérationnelles sur les sources d’énergie propres, la gestion efficace des déchets et la décarbonisation.
 
  • Chaînes d’approvisionnement durables : grâce à l’IA et à la blockchain, l’automatisation intelligente de la chaîne d’approvisionnement peut contribuer à réduire l’impact des faiblesses actuelles de la chaîne d’approvisionnement sur votre entreprise. Une chaîne d’approvisionnement plus résiliente et plus durable permet aux clients d’agir rapidement et en toute confiance et d’atténuer les perturbations. La mesure des émissions de scope 3, c’est-à-dire les émissions indirectes qui ne sont pas directement provoquées par une entreprise mais qui se produisent dans sa chaîne d’approvisionnement, notamment par l’entreposage, le transport et les opérations de traitement des déchets, donne aux entreprises un avantage concurrentiel en termes de durabilité. Bien que les émissions de scope 3 ne soient pas directement contrôlées par l’entreprise, les mesurer permet d’identifier les problèmes d’émissions dans sa chaîne d’approvisionnement et d’apporter d’éventuelles modifications. Si on les compare aux scope  1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes), les émissions de scope 3 représentent généralement les niveaux les plus élevés de gaz à effet de serre.
 
  • Fabrication : les usines de fabrication brûlent de nombreux combustibles fossiles et font partie des plus grandes consommatrices d’énergie. La création d’un programme de gestion de l’énergie visant à réduire durablement la consommation d’énergie pour la fabrication comprend la collecte et l’analyse de données sur l’efficacité énergétique (provenant de divers compteurs, bases de données et sites d’usine) ainsi que que la création d’un plan de gestion de projet. Une usine davantage basée sur l’informatique qui utilise l’Internet industriel des objets (IIdO) et l’analytique permet une meilleure maintenance prédictive et une meilleure qualité, ce qui rend la fabrication plus intelligente. Plusieurs études de cas montrent que l’évolution des habitudes de consommation d’énergie dans l’industrie manufacturière exige que le personnel de gestion s’engage à réduire la consommation d’énergie, car cela nécessite des changements, des investissements dans les infrastructures et parfois une formation continue.
Les défis de la gestion de l'énergie

La gestion de l'énergie comporte également son propre lot de défis. En voici quelques-uns :

  • Manque d’intégrité des données, d’analyse ou de points de référence clairs : les systèmes traditionnels de gestion des bâtiments et les compteurs qui collectent des données par le biais d’audits énergétiques manuels ne fournissent pas de données permettant d’identifier les schémas de gaspillage d’énergie. L’utilisation d’un système de gestion de l’énergie permet d’accéder à un plus grand nombre de données sur la consommation d’énergie et de l’utiliser plus facilement et plus simplement. Un système de gestion de l’énergie efficace génère automatiquement des rapports énergétiques réguliers, fiables et personnalisés.
 
  • Systèmes défectueux, réglages incorrects et équipements mal entretenus : des contrôles programmés et effectués trop rarement entraînent une perte de temps et d’argent. Un équipement qui tombe en panne de manière inattendue vous oblige à effectuer une maintenance réactive, ce qui peut créer des difficultés et des dépenses imprévues. Au contraire, les systèmes énergétiques intelligents vous alertent immédiatement en cas de panne d’équipement ou de gaspillage d’énergie. Ils fournissent des informations en temps réel sur la consommation d’énergie, et vous avez la possibilité de définir des KPI énergétiques pour obtenir des résultats cohérents. Disposer d’une stratégie de maintenance proactive, avec des calendriers de maintenance préventive et de routine, permet d’entretenir les équipements de façon régulière et d’augmenter leur durée de vie.
 
  • Absence de planification des améliorations énergétiques : des données énergétiques approfondies vous permettent de prendre des décisions intelligentes en matière de rénovation énergétique ou d'initiatives d'amélioration qui permettent de réaliser des économies et d'obtenir un bon retour sur investissement.
