La gestion de l’énergie consiste à surveiller, contrôler et optimiser de manière proactive et systématique la consommation d’énergie d’une organisation, afin d’économiser l’énergie et de réduire les coûts énergétiques.
La gestion de l'énergie comprend des mesures plus modestes telles que le suivi des factures mensuelles d'énergie et l'adoption d'ampoules à faible consommation d'énergie. Il peut aussi s'agir d'améliorations de plus grande envergure telles que l'ajout d'une isolation, l'installation d'une couverture de toit réfléchissante ou l'amélioration du chauffage et du refroidissement afin d'optimiser les performances énergétiques.
La gestion de l'énergie comprend également des activités plus élaborées, telles que la création de projections financières pour la commande de services d'énergie renouvelable ainsi que pour d'autres améliorations en vue de la consommation d'énergie propre et de la réduction des coûts énergétiques dans les années à venir.
Les programmes de gestion de l’énergie plus sophistiqués tirent parti de la technologie. Par exemple, les logiciels de suivi des services publics permettent de prédire la consommation d’énergie future et de planifier les budgets énergétiques, ce qui aide les personnes occupant les postes de décision à s’assurer que la stratégie de gestion énergétique de l’entreprise correspond à ses objectifs et à sa planification financière. Le logiciel de gestion d’entreprise utilise l’IdO, la connectivité avancée et le big data afin que les entreprises puissent exploiter l’analyse des données énergétiques, et ce afin de mieux gérer leurs installations et de relever les défis liés à la consommation énergétique.
Partout dans le monde, le besoin d'économiser l'énergie se fait sentir, ce qui a une incidence sur les prix, les objectifs en matière d'émissions et la législation qui nous concerne tous. Non seulement la gestion de l'énergie peut contribuer à réduire les émissions de carbone qui contribuent au réchauffement climatique, mais elle permet également de réduire notre dépendance à l'égard de combustibles fossiles de plus en plus limités.
Selon energystar.gov (lien externe à IBM), la consommation d’énergie représente la plus importante dépense d’exploitation des immeubles de bureaux commerciaux aux États-Unis. Elle représente environ un tiers du budget de fonctionnement usuel d’une entreprise et près de 20 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays. Energy Star affirme que les immeubles de bureaux gaspillent jusqu’à un tiers de l’énergie qu’ils consomment.
La gestion de l’énergie est encore plus importante en Europe, où l’approvisionnement en énergie (lien externe à IBM) est particulièrement vulnérable aux cyberattaques. En effet, les entreprises de l’UE investissent en moyenne 41 % de moins dans la sécurité informatique que les entreprises américaines. Par conséquent, les entreprises européennes ont besoin de plus d’initiatives pour mettre en œuvre des solutions de sécurité énergétique et les aider à protéger les données, les accès et les réseaux.
En plus de contribuer à atténuer les problèmes mondiaux provoqués par les émissions carbone, les programmes de gestion de l’énergie apportent également des avantages aux entreprises.
La mise en place d’un logiciel de gestion de l’énergie permet de contrôler le budget d’une entreprise et de réduire le risque associé aux augmentations de prix d’énergie, qui peuvent avoir un impact sur la capacité de fonctionnement de l’entreprise. Le suivi des coûts des services publics et de l’efficacité énergétique permet aux entreprises d’établir un budget plus efficace et d’avoir une meilleure idée des coûts opérationnels globaux. Selon Energy Star, une diminution de la consommation d’énergie de 10 % peut entraîner une augmentation de 1,5 % du revenu net d’exploitation.
La surveillance et la gestion de l’énergie permettent non seulement à une entreprise de réaliser des économies grâce à un usage réduit, mais aussi de réduire sa dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement parfois instables. Les programmes de gestion de l’énergie peuvent également aider les entreprises à réduire leurs coûts grâce à des achats concurrentiels.
Avoir une solide base environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) aide les entreprises à économiser de l'énergie, à accroître leur transparence et à atteindre de meilleurs objectifs de durabilité.
Les solutions de gestion de l’énergie qui utilisent un système d’enregistrement unique pour réduire la consommation d’énergie, les coûts, le temps et la charge de production de rapports permettent aux clients de gérer l’impact des risques environnementaux. Il s’agit également d’identifier les opportunités d’efficacité et d’évaluer les risques liés à la durabilité, en se concentrant ainsi sur les résultats stratégiques ESG.
Outre l'économie d'énergie et la réduction des émissions de carbone, la réduction de l'empreinte carbone de votre entreprise montre également votre engagement en faveur de l'environnement, ce qui donne une meilleure image de durabilité et de défense des énergies vertes. La réduction des émissions de gaz à effet de serre permet aux entreprises d'assumer une plus grande responsabilité sociale et d'être reconnues pour cela.
Une approche stratégique du conseil avec des experts en développement durable sur votre stratégie et votre feuille de route en matière de développement durable est la manière la plus sûre d'adopter une gestion énergétique et ESG efficace. Au-delà d'autres avantages, bénéficier de conseils sur les initiatives telles que la décarbonisation et la transition vers les énergies renouvelables peut également aider votre entreprise à attirer de nouveaux employés, souvent plus jeunes, pour qui l'optimisation de l'énergie durable et de l'utilisation des énergies renouvelables est importante, et qui prennent au sérieux la responsabilité sociale de l'entreprise.
La gestion intelligente des actifs peut favoriser l’efficacité énergétique dans plusieurs cas d’utilisation d’utilisation sectoriels. En voici quelques-uns :
La gestion de l'énergie comporte également son propre lot de défis. En voici quelques-uns :
