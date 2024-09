Tout est question de visibilité, d’agilité et de sécurité. Une chaîne d’approvisionnement est un workflow, ce qui signifie qu’il est possible de la rendre plus intelligente. En optant pour une approche intégrée des données et de l’IA, vous serez en mesure d’améliorer la découverte en temps réel (principe de visibilité), ainsi que d’accroître la capacité à s’adapter rapidement (principe d’agilité) et à se protéger des menaces (principe de sécurité).