La chaîne d’approvisionnement mondiale d’IBM comprend des installations et des capacités stratégiques dans le monde entier, prenant en charge des centaines de milliers de livraisons de clients et les exigences de maintenance du réseau. En repensant le workflow, l’équipe Supply Chain Operations and Transformation a aidé IBM à mieux se préparer à un monde dans lequel des perturbations importantes dans les chaînes d’approvisionnement, telles que celles déclenchées par la COVID-19, sont plus courantes.

« L’une des plus grandes opportunités qui s’offrent à nous est de tirer véritablement parti des nouvelles technologies et des nouvelles données pour réinventer l’avenir de la chaîne d’approvisionnement, un avenir où la visibilité de bout en bout et les workloads d’intelligence favoriseront l’agilité, l’adaptabilité et la résilience », déclare Ron Castro, Vice President et Chief Supply Chain Officer chez IBM.

L’équipe a mis en place l’IA pour prévoir et identifier les perturbations et prescrire les meilleures actions afin d’optimiser le débit, les coûts et la qualité. Elle a également intégré des capteurs IoT pour un suivi de précision en temps réel, ainsi que d’autres technologies exponentielles telles que l’automatisation, les solutions d’Industrie 4.0, les informations visuelles, la réalité augmentée, IBM Blockchain et l’edge computing.

Les résultats incluent les indicateurs suivants :