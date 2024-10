Qu’est-ce que la transformation numérique dans les services bancaires et financiers ?

Interfaces de programmation des applications (API) : une API est une interface logicielle entre deux applications logicielles ou plus qui permet d’intégrer des services et des capacités de données au lieu de devoir les développer de A à Z, et d’assurer une meilleure connectivité des entreprises à leurs nouveaux clients et partenaires. Les API facilitent également la création de nouveaux produits et services pour les clients et améliorent l’efficacité opérationnelle globale.

Cloud computing : la technologie de cloud computing est la mise à disposition à la demande de ressources informatiques utilisées par les banques et les fournisseurs de services financiers, après acceptation. L’environnement cloud améliore les opérations et offre une infrastructure plus flexible, agile et évolutive.

IA et machine learning (ML) : les technologies d’IA et de ML sont utilisées dans différentes opérations de transformation, notamment l’analyse de grands ensembles de données, l’automatisation de certains processus et l’amélioration de l’expérience utilisateur grâce à des services personnalisés. Dans le secteur bancaire, l’IA en particulier est employée pour alimenter des assistants en ligne et des chatbots capables de résoudre les problèmes courants des clients. Quant au ML, il facilite le suivi des changements de comportement des utilisateurs et accélère la détection des activités frauduleuses.

Internet des objets. (IdO) : l’IdO fait référence à un réseau d’appareils physiques, tels que des montres connectées portables ou les thermostats intelligents équipés de capteurs et de logiciels leur permettant de collecter et de partager des données. Pour les banques, cette connectivité intelligente a permis aux clients d’effectuer des paiements instantanés sans contact et d’interagir avec leurs comptes par l’intermédiaire de services bancaires mobiles. Remercions l’IdO pour avoir permis une gestion des risques et des avancées sans précédent dans le processus d’autorisation.

Blockchain : en raison de sa nature transparente et axée sur l’information, la blockchain est une technologie largement utilisée par les banques et les prestataires de services financiers. Elle permet de renforcer la sécurité des transactions de données et de disposer d’une interface améliorée qui va au-delà des attentes des clients. Aujourd’hui, les clients font confiance aux solutions blockchain et les considèrent comme un moyen plus transparent de gérer les modèles d’entreprise.