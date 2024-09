La banque ayant développé des parcours clients avec IBM Garage, IBM a également travaillé avec SBI pour concevoir des flux de travaux intelligents et construire un système de sécurité robuste et stable pour soutenir la solution. Les flux de travaux intelligents appliquent désormais des technologies telles que l’IA, l’automatisation, la blockchain, la 5G, les analyses avancées et le cloud pour changer la trajectoire et la nature même de la mission de SBI, ajoutant une meilleure visibilité, des informations en temps réel et la possibilité de résoudre les problèmes dans plusieurs fonctions métier.

Pour établir une plateforme de sécurité et d’intégration des données éprouvée sur les systèmes dynamiques, la banque a sélectionné la solution IBM DataPower Gateway. Les données YONO sont hébergées sur des bases de données distribuées IBM Cloudant évolutives, et le logiciel IBM DataStage gère les extractions, les transferts et les chargements de données sur plusieurs systèmes.

Pour garantir que YONO puisse accéder à d’énormes volumes de données distribuées tout en offrant les performances que les clients attendent, la banque s’appuie sur la solution IBM Cloud Application Performance Management.

Le dernier élément de YONO est l’intégration et l’analyse dynamiques des données en arrière-plan. Elle est optimisée par la solution IBM Cognos Analytics, avec des informations et une détection des modèles du logiciel IBM SPSS Statistics et du stockage d’analyse dans une base de données IBM Db2 spécialement dédiée. Grâce à ces analyses, YONO aide la SBI à cibler les clients avec des offres plus efficaces et pertinentes.

Mais le véritable potentiel de YONO réside non seulement dans l’autonomie financière croissante de la population indienne, mais aussi dans les partenaires extérieurs à la banque qui créent de nouvelles applications et fonctionnalités sur la plateforme YONO. IBM WebSphere Application Server fournit la plateforme centrale sur laquelle les développeurs peuvent créer, connecter et optimiser leurs applications, tandis qu’IBM FileNet Content Manager propose des outils low-code pour créer les nouvelles applications basées sur le cloud. Pour connecter ces applications de manière intuitive dans un environnement ultra sécurisé, la solution IBM API Connect fournit une puissance dédiée pour monétiser les API et utilise IBM App Connect with MQ pour garantir leur distribution.

Lorsque l’infrastructure de sécurité et de stabilité de YONO était prête, l’équipe IBM Garage a utilisé une approche agile pour proposer un produit minimum viable (MVP) d'abord pour le pilier des services bancaires, dans un délai extrêmement court.

« Nous avons lancé le marché mobile de la banque numérique de bout en bout en trois mois de travail », explique M. Saxena. « Cela aurait été impossible sans la méthodologie IBM Garage. »

L’équipe a continué à itérer et à faire évoluer son MVP initial. IBM Garage se concentre sur une conception axée sur l’utilisateur et SBI donne la priorité à l’expérience utilisateur. Aussi, l’équipe a passé des semaines à effectuer des tests et à intégrer les commentaires des utilisateurs.

Une fois que l’équipe a lancé le marché complet des produits financiers et de consommation YONO, le moment était venu de voir les utilisateurs donner vie au système. En résumé, cette plateforme intelligente permet aux employés de SBI de travailler plus intelligemment et d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.