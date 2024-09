Ces dernières années, le secteur des services informatiques financiers a dû faire face aux perturbations, aux obstacles imprévus et aux vagues successives de numérisation qui l’ont touché. Bien qu’éprouvante, cette période a également créé des opportunités pour la transformation numérique.

Les institutions financières qui se modernisent et adoptent les nouvelles technologies bénéficient d’un avantage concurrentiel, se distinguent de leurs concurrents et se préparent à la nouvelle frontière du secteur de la finance. Plutôt que d’investir en priorité dans les fonctions traditionnelles de middle-office et de back-office et dans les charges d’exploitation, une nouvelle feuille de route technologique permet aux institutions financières de réduire leurs coûts opérationnels, d’améliorer le contrôle réglementaire et de se concentrer sur de nouvelles opportunités de croissance évolutives.

La suite d’IBM, qui propose des services innovants en matière de conseil et de technologie, contribue aux réussites du secteur des services financiers depuis plus de 100 ans. Nous pouvons vous aider à intégrer le cloud hybride et les outils d’IA dans votre flux de travail, à fonctionner avec une plus grande efficacité et à stimuler votre croissance tout en limitant les risques.