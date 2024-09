Mais PNC Financial Services Group Inc. rencontrait ce type de difficultés. Malgré les nombreuses ressources consacrées quotidiennement au formatage des messages et des fichiers destinés à ses partenaires en aval, les entités de l’entreprise ne communiquaient pas facilement entre elles dans l’ensemble du système informatique.

Pour ne rien arranger, de plus en plus de clients exigeaient la possibilité d’utiliser des instruments de paiement basés sur la norme ISO 20022. Sans cette capacité de traitement, le PNC risquait de perdre plusieurs comptes. De même, la banque a constaté une augmentation de la taille des fichiers et des données, et du volume de transactions pour les clients internes et externes, sans signe de ralentissement.

Compte tenu du grand nombre de systèmes internes devant communiquer entre eux et de la nécessité de gérer les paiements ISO, PNC a formé un groupe interne, le Data Access Layer (DAL), pour rechercher une solution évolutive capable de moderniser l’infrastructure existante de la banque et de répondre aux nouvelles exigences de traitement. ITX est l’un des outils utilisés par le groupe, proposé par Ellen Agostino, responsable des services d’application chez PNC.