Après avoir évalué différents outils d'intégration, DHL a choisi la solution Sterling Transformation Extender en raison de sa capacité à automatiser des transformations complexes entre tous les formats. La solution est utilisée pour mapper les données des plateformes des clients vers une plateforme de gestion de l'intégration interne personnalisée. Cette plateforme, qui relie les systèmes des clients aux systèmes de DHL et constitue le centre d'excellence de l'intégration pour DHL Supply Chain, est désormais connue en interne sous le nom de DHL Link.

Au début, il y a eu une certaine réticence au sein de l'entreprise. « La plus grande difficulté rencontrée au début a été la résistance des entreprises, qui voulaient protéger leurs propres plateformes d'intégration », explique M. Cruickshank. « Mais après avoir constaté que la solution permettait une intégration plus rapide et moins coûteuse, le changement s'est imposé de lui-même.

DHL emploie des personnes (appelées cartographes) pour développer des cartes avec la solution Sterling Transformation Extender, qui intègrent les systèmes et les données uniques de chaque client dans DHL Link. Les cartes définissent les interfaces entre les applications, les magasins de données, les middleware et d'autres cartes.

Lorsqu'une demande arrive à l'équipe d'intégration, le responsable de l'équipe de développement désigne un analyste chargé d'examiner les transformations impliquées, de créer des certifications de mappage et de documenter le processus d'intégration. Un cartographe est chargé de créer les cartes et de les préparer pour les tests, après quoi l'intégration est mise en service. En général, le processus se déroule en douceur et ne pose aucun problème.

« Nous avons une grande équipe d’environ 50 cartographes spécialistes de l'utilisation et du développement de données cartographiques », explique M. Cruickshank. « Nous disposons de nombreuses cartes pour traiter de grandes quantités de données, et nous trouvons que les performances sont excellentes. La possibilité d'appeler une carte à partir de divers outils est l'une des fonctionnalités que nous apprécions le plus. »