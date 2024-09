IBM Sterling Transformation Extender permet à votre organisation d'intégrer les transactions des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux dans l'ensemble de l'entreprise. Cela permet d’automatiser la transformation et la validation complexes de données dans une multitude de formats et normes. Les données peuvent être transformées sur site ou dans le cloud. Une prise en charge supplémentaire de la transformation avancée fournit des métadonnées pour le mappage, la vérification de la conformité et les fonctions de traitement associées pour des secteurs spécifiques : finance, santé et chaîne d’approvisionnement.



Sterling Transformation Extender prend en charge le déploiement de cloud hybride via des conteneurs certifiés. Le portefeuille comprend également des fonctionnalités permettant de répondre aux exigences de la norme ISO 20022.