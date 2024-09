Une expansion à l’international peut constituer une source importante de revenus et permettre d’augmenter la part de marché, mais elle représente également quelques défis. L’implantation dans de nouvelles régions implique souvent l’intégration de nombreux partenaires commerciaux supplémentaires, chacun ayant ses propres exigences locales.

Telle était la situation de The Master Lock Company (TMLC), le plus grand fabricant et distributeur mondial de cadenas et de coffres-forts personnels. En exploitant à la fois sa croissance organique et ses acquisitions stratégiques, l’entreprise a développé ses opérations à l’international sur de nouveaux marchés en Asie, en Amérique centrale et en Europe.

Connie Rekau, responsable EDI chez The Master Lock Company, déclare : « Notre croissance à l’international crée de nombreuses opportunités supplémentaires en termes de chaîne d’approvisionnement. La gestion des exigences locales dans des domaines tels que les contrôles fiscaux et de facturation est essentielle pour soutenir l’activité ».

Les activités de vente au détail de TMLC dépendent de l’échange de données informatisé (EDI) pour une communication efficace avec sa base mondiale de partenaires commerciaux. Comme de nombreuses entreprises de premier plan, TMLC s’appuie depuis des années sur IBM Sterling Gentran pour l’onboarding et la gestion de ses intégrations EDI. Cependant, avec une moyenne de 40 nouveaux partenaires commerciaux à intégrer chaque année, et la complexité accrue que cela représentait, la petite équipe EDI de TMLC atteignait ses limites.

« Nous savions que nous devrions incessamment ajouter au moins trois équivalents temps plein [ETP] à l’équipe EDI simplement pour garder la tête hors de l’eau », explique Connie Rekau. « Si en revanche nous pouvions externaliser les aspects les plus chronophages de l’EDI, nous serions en mesure de gérer cette croissance tout en libérant du temps pour des activités de développement à plus forte valeur ajoutée. Nous recherchions un partenaire qui nous aiderait à adopter une approche plus rationalisée et plus efficace ».