IBM® Gentran est une solution polyvalente et hautes performances conçue pour faciliter l’échange d’EDI et d’autres types de données. La solution comprend plusieurs composants logiques : un magasin de données, un processus, des contrôleurs de communication et des clients d’interface utilisateur. Gentran est un produit qui répond à un seul besoin : la traduction de fichiers et de messages B2B entrants et sortants.