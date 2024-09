« La quantité de données pertinentes disponibles nous dépassait », se souvient Holly Robertson. « Nous avions besoin de l'IA – et des personnes qui savent l'utiliser – pour exploiter toutes ces données structurées et non structurées et les utiliser pour faire des prévisions de croissance. »

Après une série de discussions avec les acteurs de la Silicon Valley, HSBC a souhaité coopérer avec le partenaire commercial IBM EquBot Inc. pour bâtir son nouvel index.

« Le responsable de leur service QIS nous a contactés directement », relate Chida Khatua, directeur général d'EquBot. « Il nous a fait part de son intérêt et de son enthousiaste pour le travail que nous faisions pour exploiter l'IA et le machine learning et transformer les données en décisions d'investissement plus éclairées. Nous avons donc eu plusieurs échanges avec HSBC pour lui présenter les technologies – y compris IBM Watson – qui sous-tendent la plateforme d'investissement EquBot AI ».

« IBM semblait être un bon point de départ lorsque vous essayez de construire quelque chose qui utilise l'IA », explique Holly Robertson. « L'équipe d'EquBot apportait beaucoup d'expertise et d'expérience. Elle savait de quoi elle parlait en termes d'ingénierie, de distribution et de gestion des actifs. Dès le début, cette collaboration a répondu à nos attentes. »

Le nouvel indice HSBC AI Powered US Equity Index (AiPEX) utilise la plateforme d’investissement EquBot AI comme outil de sélection des titres, pour détecter les sociétés au fort de potentiel de croissance en identifiant et en quantifiant les relations qui ne sont pas facilement apparentes à l'œil nu.IBM Watson Discovery et IBM Watson Natural Language Understanding fournissent l’analyse et l’enrichissement des données textuelles qui livrent les insights utilisés par la plateforme. En parallèle, IBM Watson Studio supervise les modèles d’IA propriétaires qui gèrent ces résultats, contrecarrant les biais et la dérive des données.

« Notre engagement est d'utiliser la technologie la mieux adaptée à nos investisseurs », ponctue Art Amador, directeur des opérations et cofondateur d'EquBot. « Parmi les options étudiées pour notre plateforme d'investissement basée sur l'IA, Watson Discovery et Watson Studio se sont révélées plus efficaces que les autres. Elles ont produit les meilleurs types de décisions. De plus, IBM a un palmarès extrêmement solide. Son histoire est bien connue des investisseurs et des clients avec lesquels nous discutons au quotidien. »

Pour préparer les modèles d'IA associés, EquBot a utilisé la technologie IBM pour agréger et ingérer environ 20 ans de données et de texte, avec un mélange de formats structurés et non structurés. « Il nous a fallu un peu plus de trois mois pour effectuer les tests avec soin et affiner les différents paramètres », se souvient Art Amador. « Tout cela s'est déroulé en coopération avec l'équipe HSBC QIS. »

Il poursuit : « L'équipe HSBC pouvait effectuer plusieurs itérations sur notre plateforme pour définir tous les réglages, comme la fréquence de rééquilibrage, l'écrémage des entreprises ayant des problèmes de liquidités, ou le pourcentage d'une entreprise à inclure. Elle avait carte blanche pour tester différents modèles afin de trouver la configuration qui, à ses yeux, répondrait aux attentes de ses investisseurs. »