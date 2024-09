IDzEE offre aux développeurs mainframe débutants comme expérimentés des outils de développement pratiques et efficaces qui améliorent leur productivité. Bien que l’implémentation d’IDzEE soit récente, Swedbank a déjà pu constater les nombreux avantages qu’apporte cette solution de modernisation.

« Nos estimations sont plus rapides et plus précises que jamais », remarque Girish Wani. « Nous pouvons déterminer en un instant l’impact et l’ampleur des changements que nous effectuons ». Des estimations plus précises aident également les développeurs à mieux définir ce qui peut être livré lors de la planification des sprints.

Grâce à ses fonctionnalités intégrées complètes, IDzEE permet une résolution rapide des problèmes et une adaptation transparente. La solution confère aux développeurs de Swedbank de nouveaux niveaux d’agilité et de compétence qui améliorent la qualité du développement et dynamisent l’utilisation des ressources. À chaque amélioration de processus et de fonctionnalité, Swedbank étend son avantage concurrentiel et réduit les délais de mise sur le marché de nouveaux services innovants.

Aujourd’hui, 260 développeurs Swedbank ont adopté IDzEE. « La formation des membres de l’équipe a été très efficace grâce à IDzEE », observe Rajesh Murugan. Et le processus de formation a fait bien plus que renforcer les compétences et rafraîchir les connaissances des développeurs. Comme le dit Girish Wani, « chaque question et discussion pendant la formation IDzEE nous a permis de nous rapprocher de nos développeurs et de l’ensemble de la communauté. » Selon l’Agile Product Owner, ces nouveaux liens constituent le plus grand avantage qu’IDzEE a apporté à la communauté des développeurs mainframe.

Pour la prochaine phase de modernisation, Swedbank prévoit d’étendre ses fonctionnalités d’automatisation et de test.