ADDI permet aux architectes et aux développeurs de découvrir les dépendances en un clic, mettre en œuvre des changements en toute confiance et maintenir la documentation à jour et précise. Utilisez ADDI pour permettre à vos équipes informatiques de prendre des décisions éclairées sur la modernisation, la consolidation ou la mise hors service des applications.

IBM ADDI vous permet d’utiliser les capacités des composants suivants pour accélérer la modernisation de vos applications :