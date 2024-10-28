Principales tendances fintech selon Money 20/20

Belday : De nombreux facteurs contribuent. Les préférences des consommateurs évoluent : nous voulons tous du numérique, de la facilité d'utilisation, de l'instantanéité et de la commodité. Les entreprises fintech qui ont commencé comme des disruptives ont évolué pour répondre aux besoins des consommateurs, leur permettant ainsi de se positionner comme des leaders. Au fil du temps, elles ont acquis une notoriété et une confiance qui en font des alternatives viables aux banques traditionnelles. PayPal et Square, devenu Block, Inc., en sont deux exemples notables.

Du point de vue réglementaire, de nombreuses entreprises fintech qui se sont adaptées et ont investi dans la conformité ont pu maintenir leur croissance. Ils ont gagné la confiance des consommateurs. Comparez cela à d'autres entreprises de fintech qui opèrent dans des environnements relativement peu réglementés.

Ces entreprises se concentrent également sur la collaboration avec les banques. Ils proposent des solutions en marque blanche afin d'accéder à des marchés plus vastes et de fournir des solutions plus intégrées. Ils sont donc à l'avant-garde du capital-risque, ce qui les aide à évoluer rapidement pour devenir des acteurs historiques.