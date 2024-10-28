Principales tendances fintech selon Money 20/20

La Fintech est sur le point de connaître un tournant majeur. L'IA générative continue de créer de nouvelles opportunités — et de nouveaux risques de sécurité — en remodelant les opérations financières. Les experts prévoient que le marché de la fintech pourrait atteindre un chiffre d'affaires stupéfiant de 1 500 milliards de dollars d'ici à 2030.
Ce ne sont là que quelques-uns des sujets brûlants abordés lors du Money 20/20 de cette semaine, où les plus grands acteurs de la fintech se réunissent chaque année pour discuter de l'avenir de l'argent. Alors qu'IBM termine sa visite à la mégaconférence annuelle sur l'argent, nous nous sommes entretenus avec Kamini Belday, Head of Global Payments Solutioning chez IBM Cloud, pour connaître son point de vue sur les tendances fintech à surveiller dans l'année à venir.
Belday : De nombreux facteurs contribuent. Les préférences des consommateurs évoluent : nous voulons tous du numérique, de la facilité d'utilisation, de l'instantanéité et de la commodité. Les entreprises fintech qui ont commencé comme des disruptives ont évolué pour répondre aux besoins des consommateurs, leur permettant ainsi de se positionner comme des leaders. Au fil du temps, elles ont acquis une notoriété et une confiance qui en font des alternatives viables aux banques traditionnelles. PayPal et Square, devenu Block, Inc., en sont deux exemples notables.
Du point de vue réglementaire, de nombreuses entreprises fintech qui se sont adaptées et ont investi dans la conformité ont pu maintenir leur croissance. Ils ont gagné la confiance des consommateurs. Comparez cela à d'autres entreprises de fintech qui opèrent dans des environnements relativement peu réglementés.
Ces entreprises se concentrent également sur la collaboration avec les banques. Ils proposent des solutions en marque blanche afin d'accéder à des marchés plus vastes et de fournir des solutions plus intégrées. Ils sont donc à l'avant-garde du capital-risque, ce qui les aide à évoluer rapidement pour devenir des acteurs historiques.
Belday : UPI et Pix ont connu un grand succès pour de nombreuses raisons, à commencer par le soutien des gouvernements, qui apporte de la crédibilité et encourage l'adoption. Les deux solutions de Real-Time Payments reposent sur des infrastructures technologiques robustes capables de gérer de gros volumes de transactions en toute sécurité et d'évoluer efficacement, selon les principes du cloud. La conception est personnalisée et conviviale - toute personne utilisant un téléphone mobile peut effectuer des paiements instantanés, ce qui est crucial dans les pays où la pénétration mobile est élevée mais où l'infrastructure bancaire est faible. De plus, les campagnes de sensibilisation du public qui informent les utilisateurs sur les paiements numériques et la création d'une entreprise uniquement à l'aide de leur mobile ont encouragé une adoption plus large.
Le service FedNow de la Réserve fédérale, qui vise à fournir des solutions de paiement en temps réel aux États-Unis, a rencontré quelques difficultés au départ, mais son adoption de Real-Time Payments s'accélère. Il existe quelques facteurs clés qui y contribuent. La préparation au marché est l’un des problèmes. Un autre est que les banques de niveau 1 ont besoin de plus de temps pour se mettre à niveau et s'intégrer pleinement à FedNow, car elles ont déjà établi des systèmes de paiement électronique qui sont profondément ancrés dans les Workload essentiel du monde entier. Les banques sont également prudentes dans l'adoption de nouvelles technologies en raison des mandats de conformité réglementaire, ainsi que des coûts de transaction, où elles doivent peser les coûts d'adoption par rapport au maintien de l'éclairage.
Belday : Elle évolue actuellement et continuera d’évoluer de manière significative au cours des trois à cinq prochaines années. Je pense qu’elle sera stimulée par l’évolution des préférences des consommateurs, le développement des réglementations, une plus grande concentration sur la confidentialité et la sécurité, l’inclusion financière et les avancées technologiques comme la finance décentralisée, la monnaie numérique de la banque centrale et les actifs numériques. Au fur et à mesure de l'évolution de ces tendances, les entreprises et les institutions financières devront rester agiles pour faire face à la complexité du nouveau paysage des mouvements financiers.
Belday : Cela commence par des principes fondamentaux visant à promouvoir la transparence des algorithmes d'IA. L'objectif de l'IA est d'accroître l'intelligence humaine, et non de la remplacer ou de fonctionner de manière autonome. Cela me rappelle une citation de Thomas Watson Jr., deuxième président d'IBM : « Nos machines ne devraient être rien d'autre que des outils pour étendre les pouvoirs des êtres humains qui les utilisent. » Chez IBM, nous continuons de défendre ce point de vue aujourd'hui.
Deuxièmement, les données et les analyses appartiennent à leur créateur. Les systèmes d’IA doivent toujours prioriser et protéger la vie privée et les droits des utilisateurs ! Et troisièmement, la technologie doit être transparente et explicable. Les entreprises doivent être claires sur qui forme leurs systèmes d'IA, quelles données sont utilisées pour la formation et, surtout, ce qui entre dans les recommandations de leurs algorithmes.
L'IA a le potentiel de renforcer considérablement la confiance des clients lorsqu'elle est utilisée de manière responsable et éthique. En privilégiant la transparence, la sécurité, l’équité et l’engagement client, les entreprises peuvent établir des relations solides avec leurs clients tout en veillant à ce que les données soient traitées avec soin. Cela inclut des politiques claires sur l’utilisation des données, des audits réguliers et un engagement envers des pratiques éthiques. La responsabilisation favorise une culture de confiance et encourage les clients à interagir avec la marque.
Belday : Étant donné que les systèmes de paiement deviennent de plus en plus complexes et interconnectés, il sera crucial de tirer parti de l’IA pour renforcer la sécurité. L'application de méthodes d'authentification multifactorielle (AMF) telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale pour Verify les identités des utilisateurs ajoutera une couche de sécurité supplémentaire. Le fait que des algorithmes d'IA analysent des modèles de transaction en temps réel permettra d'établir l'activité normale de l'utilisateur. Tout écart par rapport à ces modèles peut déclencher des alertes, des étapes de vérification supplémentaires, ou les deux, qui peuvent être automatisées grâce à l'IA pour prévenir les fraudes. L'IA générative peut ajouter une autre couche de sécurité en créant des jeux de données synthétiques qui simulent des transactions frauduleuses.
Enfin, l'IA prédictive peut être utilisée pour analyser les données historiques et faire des prédictions en temps réel sur la probabilité de fraude avec des modèles de notation du risque qui peuvent inclure des éléments de données étendus provenant des processeurs de paiement ainsi que des banques. Cela signifie qu'à mesure que les fraudeurs développent de nouvelles tactiques, l'IA peut ajuster ses algorithmes pour contrer efficacement les méthodes, grâce à un apprentissage et une adaptation continus.
Vous recherchez d’autres tendances et analyses dans le domaine des technologies financières ? Consultez les derniers livres blancs de l’IBM Institute for Business Value, le groupe de réflexion sur le leadership éclairé d’IBM :
