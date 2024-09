L’entreprise a fait équipe avec IBM Client Engineering par le biais du programme FintechX (lien externe à ibm.com) d’IBM. Au cours d’un projet pilote de minimum viable product (MVP) de quatre semaines, une équipe de deux personnes chez Asteria a construit et testé un nouvel assistant virtuel : l’Asteria Smart Finance Advisor. Le front-end est optimisé par la technologie IBM watsonx Assistant . Les fonctionnalités d’interrogation des données sont alimentées par la solution IBM Watson Discovery, et les processus de synthèse et de génération de contenus sont pilotés par watsonx.ai d’IBM Studio d’IA.

Le conseiller virtuel est conçu pour être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le portail bancaire en ligne de chaque banque. Lorsque les utilisateurs d’une PME se connectent, ils reçoivent une invite du conseiller qui leur fait part des mises à jour sur la santé financière de l’entreprise, par exemple si elle a un découvert élevé ou un solde de trésorerie faible. En outre, le conseiller virtuel peut répondre aux questions d’ordre financier des PME et les conseiller sur les produits qui correspondent le mieux à leur situation commerciale et financière.

Avant le début du projet pilote de conseiller virtuel, les conseillers bancaires consacraient beaucoup de temps au conseil personnalisé pour chaque client PME. Les premières étapes de ce processus consultatif étaient très manuelles, longues et coûteuses. Par exemple, lorsqu’ils conseillaient une PME sur une demande de prêt, les conseillers bancaires consacraient en moyenne trois heures à l’évaluation de l’entreprise, à la recherche du produit à recommander et à la communication de leurs conclusions à la PME. Le projet pilote a démontré que l’analyse du profil des clients et les étapes de recommandation de produits pouvaient, avec l’aide d’IBM watsonx, être entièrement automatisées. Selon les prédictions, cela réduirait de 33 % le temps consacré au processus de conseil pour les demandes de prêt (comme le démontre le projet pilote) et permettrait aux agents de se concentrer sur les aspects plus complexes et à plus forte valeur ajoutée du conseil client et de la gestion des relations.

Ce cas d’utilisation, qui était au centre du projet pilote MVP, n’est qu’un début. A plus long terme, une fois qu’il sera implanté à plus grande échelle, le nouveau conseiller virtuel vise à aider les PME à améliorer leur rentabilité, à accroître leur stabilité financière et à affiner leur expertise. En parallèle, il offrira aux banques qui travaillent avec Asteria de nouvelles façons de commercialiser leurs services et leurs produits financiers et d’offrir plus de supports de formation et de services à leurs clients.