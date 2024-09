Qu’est-ce que la fintech ?

Ce terme est également utilisé pour désigner les startups fintech, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité principale consiste à développer et/ou à fournir des produits et services fintech.

La popularisation des smartphones et autres appareils numériques a entraîné une augmentation constante des cas d'utilisation de la fintech. De nos jours, de nombreuses applications mobiles permettent aux particuliers de définir des objectifs financiers, de demander des prêts hypothécaires, de remplir leurs déclarations de revenus et bien plus encore. Au niveau des entreprises, les institutions financières recherchent constamment de nouveaux moyens de déployer la fintech pour accroître leurs capacités et proposer une gamme plus large de produits et services à leurs clients.

L'évolution du terme

Le terme « fintech », contraction des mots anglais « finance » et « technology », était initialement utilisé par les banques pour désigner les technologies qui les aidaient à suivre et à gérer les comptes de leurs clients. Cependant, ces cinq dernières années, ce terme s'est élargi pour inclure davantage de services destinés aux consommateurs, tels que les applications et logiciels utilisés pour créer des budgets, suivre les dépenses et acheter et vendre des actions. Aujourd'hui, le terme fintech peut être utilisé pour décrire les technologies, les services et les entreprises du secteur financier qui se concentrent sur diverses fonctionnalités, notamment la banque de détail, l'éducation financière, la collecte de fonds, les cryptomonnaies, la gestion des investissements et plus encore.