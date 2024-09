Le Crédit Mutuel a entraîné Watson à aider ses conseillers clients à fournir aux clients des informations rapides et complètes sur un éventail d’offres, de l’assurance automobile et habitation à une gamme de produits d’épargne et d’investissement. « Il est impossible pour nos conseillers clients de connaître l’ensemble de nos 200 produits. Nous leur fournissons donc les outils qui leur permettent de disposer des bonnes informations pour le bon client », déclare Mathieu Dehestru, responsable transformation, marketing et big data chez les Assurances du Crédit Mutuel. « Watson donne plus de temps à nos conseillers, ils peuvent donc consacrer plus de temps aux relations avec les clients », explique-t-il.

Grâce à son analyseur d’e-mails intégré à Watson et à ses quatre assistants virtuels, le Crédit Mutuel est en mesure d’enrichir les interactions entre les conseillers et les clients. Watson a permis de trouver les bonnes réponses 60 % plus rapidement et peut aider à détourner et à traiter 50 % des 350 000 e-mails quotidiens reçus par les conseillers clients de la banque.