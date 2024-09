Les équipes RH utilisent actuellement divers logiciels pour les tâches d’organisation et de communication. L’usage courant de l’automatisation des RH comprend des systèmes de suivi des candidats, de gestion des performances, de gestion des présences et de la paie, ainsi que des portails en libre-service destinés aux employés. Cependant, les progrès de l’intelligence artificielle laissent entrevoir le potentiel inexploité de l’automatisation des RH. Voici des exemples courants de processus RH automatisés :

Systèmes de suivi des candidats. Les systèmes de gestion de fichiers numériques nés dans les années 1990 sont devenus largement plus consistants. Aujourd’hui, ces systèmes de suivi couvrent tous les aspects du processus de recrutement pour aider les employeurs : création et publication des offres d’emploi, collecte des CV, liste de présélection et entretiens avec les candidats présélectionnés, propositions aux candidats sélectionnés, etc. Ils peuvent également fournir une aide à l’intégration des nouvelles recrues.

Workflows d’intégration automatisés. L’intégration des nouveaux employés nécessite l’envoi et la réception de documents signés, l’octroi d’accès aux logiciels, les demandes d’appareils, l’envoi de documents fiscaux, la formation aux outils parfois nouveaux pour eux, la présentation de l’équipe et la mise à disposition de tout ce qui leur est nécessaire pour bien débuter dans leur nouvelle fonction. Un système d’automatisation de l’intégration permet de configurer des workflows pour automatiser les notifications et les approbations au moyen, par exemple, de notifications push. Il permet aussi de collecter des formulaires signés électroniquement et de générer des documents PDF officiels. Il permet enfin d’attribuer des appareils aux employés sans attendre l’intervention de l’assistance informatique et de garantir une inscription transparente aux régimes d’avantages sociaux.

Portails en libre-service ou plateformes d’expérience pour les employés. Les portails en libre-service pour les employés sont des sites en ligne centralisés ou des passerelles par lesquelles les employés concernés peuvent accéder à des informations et effectuer des transactions. Les portails en libre-service permettent aux employés d’accéder à leurs informations personnelles et de les mettre à jour, de consulter les fiches de paie, de demander des congés et d’accéder aux politiques et ressources RH, ce qui réduit les tâches administratives des professionnels des RH. Selon Forbes, « les portails en libre-service sont devenus de plus en plus courants dans un certain nombre de domaines, du service client aux soins de santé, etc. Les portails en libre-service sont un moyen de simplifier les accès et d’améliorer la transparence en réponse à la demande des employés.4

Outils de gestion des performances. Les outils de gestion des performances recueillent des données sur la productivité des personnes, des équipes et des organisations, puis organisent ces données et les présentent sous forme de modèles dans un emplacement central. En fournissant des informations sur la charge de travail des employés, ces données aident les services RH et les responsables à prendre des décisions éclairées en matière de délégation, de formation et de soutien aux collaborateurs qu’ils supervisent.

Outils de suivi du temps de travail et des présences. Certains outils d’automatisation RH suivent le temps de travail et la présence des employés pour aider les entreprises à fonctionner à leur capacité optimale et à s’assurer qu’elles disposent de ressources humaines suffisantes pour profiter des opportunités de croissance. Alors que les équipes RH du passé devaient saisir manuellement les données de congés payés et de présence dans des feuilles de calcul, les nouveaux logiciels de suivi des présences leur permettent désormais d’examiner et d’approuver les demandes de congés, de calculer les congés disponibles, d’informer les équipes de l’absence d’un collègue et d’analyser les tendances en matière de congés des employés afin d’éviter l’épuisement professionnel.

Outils d’administration des avantages sociaux. La gestion des avantages sociaux et de l’éligibilité des employés, dont la complémentaire maladie, les pensions, la retraite et les congés payés, peut représenter une charge administrative considérable pour les équipes RH. Les outils de gestion des avantages sociaux permettent de centraliser les données associées sur une plateforme unique pour une meilleure visibilité de tous. De plus, l’accès des employés aux informations dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin réduit les tâches administratives des RH. Les données agrégées fournies par ces outils permettent aussi de mieux gérer les dépenses et les budgets associés aux avantages sociaux pour les prévisions futures. Certains outils proposent même des analyses des prestations de santé pour faciliter la prise de décision et le respect des réglementations telles que la loi Affordable Care Act.

Systèmes de gestion de l’apprentissage. Lorsque les RH intègrent un nouvel employé, déploient une politique d’entreprise ou mettent en place une formation pour maintenir les employés en conformité avec les réglementations, les systèmes de gestion de l’apprentissage peuvent aider. De manière simple, ces plateformes logicielles automatisent la prestation de cours en ligne et le suivi de la progression des employés.

Outils de gestion de la conformité. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles opèrent toujours en conformité avec les réglementations nationales, fédérales et internationales. Cela va du paiement des impôts dans les délais à la tenue à jour des licences, autorisations et certifications. Lorsque des échéances ou des dates d’expiration se profilent, les services doivent prendre des mesures en temps utile. De plus, à mesure que les entreprises s’engagent dans des processus de transformation numérique et deviennent de plus en plus dépendantes d’espaces juridiques ambigus comme l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, la 5G et l’Internet des objets, de nouvelles réglementations et problèmes de conformité apparaîtront. L’automatisation des procédures de conformité, lorsqu’elle est possible, allège la charge administrative de l’équipe RH et élimine les erreurs humaines de l’équation.

Non seulement cette automatisation rationalise les workflows RH, mais elle permet également aux services RH de suivre et d’analyser les données pour l’optimisation.