Presque toutes les industries et tous les secteurs ont adopté des notifications push qui sont adaptées à leurs clients et à leur public. Cependant, un CTR plus élevé est constaté dans les secteurs basés sur les besoins, tels que la finance, la santé, la météo et le trafic, ainsi que dans l'hôtellerie.

Ce qui est le plus révélateur d'une campagne réussie, c'est la façon dont une notification push répond à un besoin très spécifique et la rapidité avec laquelle cela se produit. Ce sont des facteurs importants pour l'augmentation des taux de conversion. Il est plus difficile d'obtenir des taux d'engagement plus élevés dans la distribution et les réseaux sociaux, où 81 % des utilisateurs de smartphones désactivent ces notifications3

En outre, les organisations qui créent des notifications push avec un contexte émotionnel, représenté par des emojis, obtiennent souvent des taux d'engagement plus élevés que lorsqu'elles envoient des notifications en texte simple avec des titres, même si des informations pertinentes sont incluses dans les deux cas.

Enfin, si la stratégie et les campagnes de marketing des notifications push ont fait couler beaucoup d'encre, l'authentification de sécurité est tout aussi importante dans son application. Les organisations, telles que les banques et les établissements de soins de santé, utilisent les notifications push pour authentifier l'identité via une application sécurisée.