Qu’est-ce que l’automatisation du recrutement ?

Dans un contexte où le déficit de compétences se creuse, où la concurrence pour recruter des talents sur les métiers émergents est féroce, trouver et attirer les meilleurs candidats est tout sauf facile. Les équipes en mesure de faire connaître leurs postes à pourvoir auprès du plus grand réservoir de talents possible et de canaliser les meilleurs candidats tout au long du processus de recrutement, auront un avantage.

Assurer une pratique d’acquisition des talents souple et efficace permet d’obtenir un avantage concurrentiel indéniable. Toujours est-il que les différentes tâches du workflow de recrutement, comme l’examen des CV, la rédaction des offres d'emploi et l’intégration des nouveaux arrivants, sont souvent répétitives, fastidieuses et chronophages. Bon nombre de ces tâches peuvent désormais être automatisées ou optimisées par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning, et ce pour permettre aux équipes ressources humaines de se concentrer sur des missions plus complexes. Les entreprises qui exploitent pleinement les outils d’IA émergents sont en mesure de libérer du temps à leurs recruteurs. Ces derniers peuvent ainsi développer une fonction de recrutement plus robuste et plus stratégique, et « humaniser » davantage l’embauche.