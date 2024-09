Accélérez l’analyse des risques d’approvisionnement liés aux fournisseurs grâce à des informations personnalisées, proactives et objectives destinées aux PME et fournies par chat pour réaliser des économies, réduire les délais et atténuer les risques potentiels. Ask Procurement exploite la puissance des données de Dun & Bradstreet, de vos propres données client et de watsonx Orchestrate, la technologie IBM d’assistant IA leader du secteur, pour apporter une expérience d’IA générative de confiance. Avec des informations sur plus d’un demi-milliard d’entreprises privées et publiques et des données uniques issues de vos propres systèmes ERP (enterprise resource planning), fournies dans le contexte où les spécialistes de l’approvisionnement en ont le plus besoin, Ask Procurement vous offre une expérience fluide capable d’accélérer vos processus d’approvisionnement.