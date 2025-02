Workflow d’IA

Le workflow d’intelligence artificielle (IA) est le processus consistant à utiliser des technologies et des produits alimentés par l’IA pour rationaliser les tâches et les activités au sein d’une organisation.

Les récentes avancées réalisées dans les applications et outils alimentés par l’IA ainsi que dans les modèles d’IA ont créé de nouvelles opportunités pour les organisations d’améliorer la gestion de leurs workflows. En se tournant vers la transformation numérique et les workflows pilotés par l’IA, optimisés par des plateformes d’automatisation et des modèles avancés, elles éliminent les inefficacités liées aux tâches manuelles et améliorent l’expérience de leurs partenaires, de leurs employés et de leurs clients.

D’après un rapport de l’IBM Institute for Business Value, 92 % des dirigeants déclarent que les workflows de leur organisation seront digitalisés et qu’ils s’appuieront sur l’automatisation basée sur l’IA d’ici 2025.

Selon Vanson Bourne (lien externe à IBM.com)1, 80 % des organisations ont actuellement pour objectif l’automatisation de bout en bout du plus grand nombre de processus métier possible.



Les workflows alimentés par l’IA deviennent une étape critique dans l’optimisation des principales opérations des entreprises, améliorant le travail de leurs employés et augmentant leurs bénéfices.