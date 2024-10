L’IA dans la vente

L’IA est un outil de plus en plus puissant que les organisations peuvent utiliser dans tous les services, y compris le marketing et les RH. Il aide les équipes de vente à mieux identifier les prospects, à accompagner les prospects et à conclure des ventes, tout en continuant de progresser au niveau du processus de vente. Les équipes de vente pilotées par l’IA sont susceptibles de surpasser celles qui n’utilisent pas ces technologies de vente basées sur l’IA.

La mise en place d'équipes de vente appuyées par l'IA permet d'accélérer la prise de décision et d'accroître la valeur globale de l'organisation. Les responsables des ventes font partie des défenseurs les plus vocaux de l’utilisation de l’IA. Elle se révèle particulièrement utile dans les ventes B2B, où les cycles sont un peu plus longs et les coûts des produits ou services sont souvent plus élevés. Les organisations renforcent leur processus de vente en favorisant l'usage de l'IA tout au long du parcours commercial.