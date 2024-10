Les outils alimentés par l'IA peuvent être extrêmement utiles pour optimiser et moderniser les opérations commerciales tout au long du parcours client, mais ils sont particulièrement essentiels dans le cadre du commerce. En utilisant des algorithmes de machine learning et des analyses de big data, l'IA peut découvrir des modèles, des corrélations et des tendances qui pourraient passer inaperçus pour des analystes humains. Ces capacités permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'identifier des opportunités de croissance.Les applications de l'IA dans le commerce sont vastes et variées.Les applications de l'IA dans le commerce sont vastes et variées. Elles comprennent :

Contenu dynamique

L’IA traditionnelle alimente les moteurs de recommandation qui suggèrent des produits en fonction de l’historique d’achat et des préférences des clients, créant ainsi des expériences personnalisées qui se traduisent par une satisfaction et une fidélité accrues. Les stratégies de développement d’expérience comme celles-ci sont utilisées par les détaillants en ligne depuis des années (lien externe à ibm.com). Aujourd’hui, l’IA générative permet une segmentation et un profilage dynamiques des clients. Cette segmentation active des recommandations et des suggestions de produits personnalisées, comme des offres groupées de produits et des ventes incitatives, qui s’adaptent au comportement et aux préférences de chaque client, ce qui se traduit par des taux d’engagement et de conversion plus élevés.

Opérations de commerce

L’IA traditionnelle permet d’automatiser des tâches de routine telles que la gestion des stocks, le traitement des commandes et l’optimisation de leur exécution, pour une efficacité accrue et des économies de coûts. L’IA générative permet de faire des analyses prédictives et des prévisions. Les entreprises peuvent ainsi anticiper les évolutions de la demande et y répondre, éviter les problèmes de ruptures de stock et de surstocks, et améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Elle peut également avoir un impact significatif sur la détection et la prévention des fraudes en temps réel : elle minimise les pertes financières et améliore la confiance des clients.

Développement du modèle d’affaires

L’IA traditionnelle et l’IA générative recèlent toutes deux de fonctions essentielles qui peuvent redéfinir les modèles de gestion. Elles peuvent par exemple permettre l’intégration fluide d’une plateforme de marketplace où des algorithmes pilotés par l’IA font correspondre l’offre à la demande, mettant efficacement en relation les vendeurs et les acheteurs sur différentes zones géographiques et sur différents segments de marché. L’IA générative fait naître de nouvelles formes de commerce, comme le commerce vocal, le social commerce et le commerce expérimental, qui offrent aux clients des expériences d’achat fluides et personnalisées.

L’IA traditionnelle peut améliorer les achats internationaux en automatisant des tâches telles que les conversions de devises et les calculs de taxes. Elle peut également faciliter la conformité aux réglementations locales, simplifiant ainsi la logistique des transactions transfrontalières.

Toutefois, l’IA générative peut créer de la valeur en générant un support multilingue et un contenu marketing personnalisé. Ces outils adaptent le contenu aux nuances culturelles et linguistiques des différentes régions, offrant une expérience contextuelle plus pertinente pour les clients et consommateurs internationaux.