Les moniteurs de santé et de fitness sont de plus en plus populaires et de plus en plus de personnes utilisent des applications qui suivent et analysent les détails de leur santé. Elles peuvent partager ces ensembles de données en temps réel avec leur médecin pour surveiller les problèmes de santé et générer des alertes en cas de problème.

Les solutions d'IA – telles que les applications de big data, les algorithmes de machine learning et les algorithmes d'apprentissage profond – pourraient également être utilisées pour aider les humains à analyser de grands ensembles de données afin de faciliter la prise de décisions cliniques et autres. L'IA pourrait également être utilisée pour aider à détecter et à suivre les maladies infectieuses, telles que la COVID-19, la tuberculose et le paludisme.