Plus qu’une nouvelle itération, la prochaine version de la solution était une véritable innovation, et elle a conduit au lancement de SELTA SQUARE en tant qu’entreprise. SELTA SQUARE a collaboré avec IBM pour remplacer le logiciel RPA par IBM RPA et déplacer la solution vers le Web, créant le premier système de pharmacovigilance en tant que service (PVaaS) de Corée. « Nous savions que nous avions quelque chose de spécial entre les mains », explique Min Kyung Shin, président directeur général de SELTA SQUARE. « Le service Web pourrait facilement être fourni à d’autres entreprises. C’était une innovation trop précieuse pour être muselée. »

SELTA SQUARE a résolu le problème d’incompatibilité des données et a obtenu des performances constantes en utilisant le logiciel IBM RPA afin de valider toutes les données par le biais du processus de validation du système informatisé (CSV), qui est conforme aux réglementations du secteur garantissant l’intégrité des données, telles que les directives FDA21 CFR Part 11 de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et les directives GAMP 5 de l’International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE).

Ce nouveau degré de précision a permis à l’équipe de prendre pleinement conscience de la valeur d’un système automatisé. Non seulement la solution RPA effectue les recherches documentaires beaucoup plus rapidement que les humains, mais elle peut également travailler à plein temps, ce qui ne fait que confirmer les avantages. De plus, elle intègre l’IA de SELTA SQUARE pour réduire le temps consacré à des tâches simples et répétitives, telles que la détection et l’élimination des doublons. « IBM RPA effectue d’abord une recherche documentaire des termes clés, puis AI Case Detector de SELTA SQUARE utilise les études identifiées par la recherche RPA et met en évidence les nouvelles informations de sécurité », explique M. Shin. « Les experts humains décident toujours de la manière d’agir en fonction des informations. Désormais, ils accèdent aux informations clés beaucoup plus rapidement. »

Le processus PV est maintenant plus de quatre fois plus rapide qu’auparavant, et le temps gagné permet au personnel d'améliorer la qualité de la pharmacovigilance.

« Auparavant, il fallait en moyenne environ 5 minutes par recherche de terme, uniquement pour les recherches documentaires. Et selon notre propre enquête, ce délai est équivalent dans d’autres entreprises. Il ne faut qu'1 minute et 11 secondes par terme pour la nouvelle solution RPA et cela se passe pendant que vous dormez. Ainsi, les spécialistes de la PV peuvent désormais prendre des décisions médicales en examinant la littérature collectée. Ils n’ont plus besoin de passer des heures à faire des recherches. Notre équipe se concentre désormais davantage sur l’examen, l’évaluation et l’analyse de dossiers valides, et améliore la qualité de la veille globale de la littérature. »