Qu’est-ce que l’IA dans la chaîne d’approvisionnement ?

Réduction des coûts d'exploitation

L’IA peut comprendre des comportements complexes et les apprendre, de même que des tâches répétitives comme le suivi des stocks, puis les exécuter rapidement et avec précision. Les solutions d’IA peuvent réduire les coûts d’exploitation globaux en identifiant les inefficacités et en atténuant les goulots d’étranglement.

Décisions avancées en temps réel

L’IA utilise des données historiques et en temps réel pour prendre des décisions en temps réel, souvent avec des réponses conversationnelles. L’IA traite les données et peut analyser l’origine du problème pour suggérer une solution, au moment même.

Réduction des erreurs et des déchets

L’un des avantages de la technologie IA est sa capacité à repérer les comportements et les schémas. Ce faisant, les fabricants et les exploitants d’entrepôts peuvent entraîner des algorithmes pour détecter les défauts, tels que des erreurs d’employés et des produits défectueux, bien avant que des erreurs plus graves ne soient commises. De plus, l’IA peut aider à rationaliser un cadre ERP et y être directement intégrée.

Une gestion des stocks sur mesure

Comme nous l’avons vu précédemment, l’IA peut aider à prévoir la demande grâce à son utilisation intensive des données de stocks. Elle peut aider les fabricants et les gestionnaires de chaîne d’approvisionnement à évaluer l’intérêt d’un client pour un produit et à déterminer si la demande d’un client augmente ou diminue pour s’adapter en conséquence. Elle peut faciliter le processus décisionnel d’un fabricant et améliorer la précision du forecasting de la demande.

Un entrepôt plus efficace

L’IA, en particulier les modèles de ML, permet d’aménager les entrepôts de manière plus efficace en évaluant la quantité de matériaux entrants et en améliorant les niveaux de service. Le système d’IA peut également planifier les itinéraires optimaux pour les machines et les employés, et devenir une véritable centrale de gestion globale de l’entrepôt.

Une meilleure durabilité de la chaîne d’approvisionnement

En s’appuyant sur l’analyse prédictive offerte par l’IA, les entreprises sont en mesure de rendre les chaînes d’approvisionnement plus durables et plus respectueuses de l’environnement. Les fabricants peuvent utiliser l’IA et les modèles de ML pour optimiser les chargements de camions, prédire les itinéraires de livraison les plus efficaces et réduire les déchets de produits sur le marché.

Des opérations optimisées grâce à la simulation

Les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement cherchent toujours à mieux comprendre leurs opérations. Grâce aux informations issues des simulations alimentées par l’IA, ils sont en mesure d’améliorer leur compréhension et de trouver des moyens de s’améliorer. En travaillant avec des jumeaux numériques, l’IA peut visualiser les perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement et, à l’aide de modèles visuels 2D, visualiser les processus externes susceptibles de créer des temps d’arrêt inutiles.