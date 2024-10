Qu’est-ce que l’IA prédictive ?

La précision et les performances des modèles d’IA prédictifs dépendent en grande partie de la qualité et de la quantité des données d’entraînement. Des pratiques rigoureuses de gouvernance des données, le nettoyage des données, la validation et les mises à jour cohérentes des ensembles de données garantissent la fiabilité des données utilisées, ce qui améliore la précision des modèles prédictifs.

La création d’une application d’IA prédictive exige qu’une entreprise collecte des données pertinentes à partir de diverses sources et les nettoie en identifiant les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes ou les variables non pertinentes. Les données sont ensuite divisées en ensembles d’entraînement et de test, l’ensemble d’entraînement étant utilisé pour entraîner le modèle et l’ensemble de test pour évaluer ses performances. L’IA prédictive utilise l’analyse du big data et l’apprentissage profond pour examiner les données historiques, les modèles et les tendances. Plus les algorithmes de machine learning fournissent de données, meilleures sont les prédictions.

Il est également essentiel que les organisations tiennent compte des considérations éthiques et atténuent les biais dans les modèles d’IA prédictive. Les biais des données ou des algorithmes peuvent entraîner des résultats inéquitables ou discriminatoires. Les pratiques éthiques de l’IA protègent contre les conséquences préjudiciables et renforcent la confiance des utilisateurs et des parties prenantes.