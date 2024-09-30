L’IA et l’avenir de la durabilité : une conversation avec des experts IBM dans le cadre de la semaine du climat

Trop souvent, les questions d'innovation sont opposées à la durabilité, comme s'il fallait faire un choix : protéger la planète ou protéger les résultats. En réalité, les progrès technologiques peuvent contribuer à améliorer les pratiques commerciales durables. En optimisant les opérations et en réduisant les pratiques gourmandes en ressources, la technologie peut non seulement rendre une entreprise plus rentable, mais aussi faire progresser son parcours de durabilité.
IBM a travaillé dur en utilisant les innovations en intelligence artificielle et en IA générative pour aider les Entreprises à trouver des solutions pour accélérer les efforts de durabilité — y compris plusieurs qui ont été présentées lors de la Semaine du Climat à NYC plus tôt cette semaine.
Nous avons rencontré trois experts en durabilité d'IBM pour discuter du rôle de l'IA dans l'amélioration des Opérations des entreprises, identifier les domaines où l'innovation est possible et Découvrir la manière dont les coûts environnementaux de ces nouveaux développements peuvent être pris en compte.
Oday Abbosh, responsable mondial du développement durable chez IBM Consulting : L’IA n’est pas seulement un outil, mais un catalyseur du changement. Elle peut aider les organisations à prendre des décisions éclairées pour réduire leur empreinte environnementale et construire un avenir plus durable. Plus précisément, l'IA a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises abordent leur stratégie de développement durable. Selon une étude récente de l'IBM Institute for Business Value, les dépenses consacrées à l'établissement de rapports sur le développement durable dépassent de 43 % les dépenses consacrées à l'innovation en matière de développement durable. En rationalisant la collecte de données et en permettant aux Entreprises de prendre des mesures plus ciblées qui leur permettent de réaliser de réels progrès en matière de durabilité, l'IA peut aider à rééquilibrer ces dollars vers l'innovation.
Kendra DeKeyrel, Vice-présidente ESG et responsable des produits de gestion des actifs à IBM : L'IA est cruciale pour l'avenir des pratiques commerciales durables, et les dirigeants le savent : Selon le dernier rapport d'IBM, neuf chefs d'entreprise sondés ont convenu que l'IA les aidera à atteindre leurs objectifs de durabilité. Pourtant, il reste encore du travail à faire : IBM a également constaté que 56 % des entreprises n’utilisent pas activement l’IA de cette manière.
Christina Shim, directrice du développement durable d’IBM : Pour nous, tout commence par les données. Les données sont essentielles pour savoir combien d'énergie vous consommez ou ce qui est gaspillé. Les données créent une base de référence qui sous-tend chaque objectif et constituent la source à partir de laquelle vous pouvez déterminer votre impact actuel, suivre les progrès et mettre en place des ajustements. Une fois que vous disposez des bonnes données, la mise en œuvre de technologies telles que l'IA peut constituer l'un des outils les plus puissants pour une transition vers le développement durable.
DeKeyrel : L’IA est un outil clé pour renforcer la résilience climatique, et les chefs d’entreprise ont un besoin urgent d’outils : seule la moitié des personnes interrogées dans le récent rapport State of Sustainability Readiness d’IBM se sent pleinement préparée à faire face à un éventail de risques climatiques. Pour adapter leurs actifs, leurs infrastructures et leurs Ressources naturelles aux conditions météorologiques extrêmes et aux risques qui y sont liés, les Entreprises doivent s'appuyer sur de vastes ensembles de données environnementales. Les humains peuvent mettre des mois à étiqueter les données climatiques et géospatiales pertinentes et à en extraire des informations, mais l'IA raccourcit considérablement ce délai. Par exemple, IBM Environmental Intelligence utilise l’IA et les API pour intégrer des ensembles de données complexes et diversifiés et extraire rapidement des informations pour améliorer la résilience. L'IE a un large éventail d'applications, qu'il s'agisse de prévoir les risques de tempêtes et de marées liés à l'évolution du niveau de la mer ou de suivre les tendances de la biomasse et de la déforestation dans le cadre des efforts de conservation.
Shim : Le changement climatique affecte les gens de nombreuses façons. Elle entraîne une augmentation des inondations, provoque des coups de chaleur et détruit les exploitations agricoles et les moyens de subsistance. L'assurance devient inabordable. Les retards de construction dus à des conditions météorologiques extrêmes coûtent déjà des milliards à l'échelle mondiale. Nous nous en soucions parce que cela affecte notre vie quotidienne, peu importe où nous vivons. Mais concentrons-nous sur les solutions. L'IA peut considérablement améliorer la résilience face au changement climatique en analysant les données pour prévoir les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles et d'autres risques liés au climat avec une plus grande précision et dans un délai plus court.
Par exemple, avec la NASA, nous avons publié un modèle qui va au-delà de la prévision de l'IA afin d'offrir de nouvelles informations aux scientifiques, développeurs et entreprises sur les conditions météorologiques et climatiques à court et à long terme. Il s'agit de l'un des modèles d'IA les plus avancés pour le climat et la météo, et il est désormais disponible sur la plateforme open source Hugging Face, ce qui signifie plus de relecteurs pour le code et plus de ressources intellectuelles pour résoudre les problèmes. Les modèles de la Fondation peuvent également contribuer aux efforts visant à réduire les « effets d'îlot de chaleur urbain ». IBM et l’Université Mohamed Bin Zayed d’intelligence artificielle sont des pionniers dans l’application de modèles de fondation pour cartographier les îlots de chaleur urbains – des zones aux températures significativement plus élevées que les environs d’Abu Dhabi. À ce jour, le modèle a éclairé les efforts qui ont permis de réduire les effets des îlots de chaleur dans la région de plus de trois degrés Celsius.
DeKeyrel : Je constate déjà que nos clients en tirent avantage. Par exemple, Ford Motor Company cherchait à réduire les défauts et les temps d’arrêt et à créer un procédé de fabrication plus durable. Ford a déployé IBM Maximo Visual Inspection (MVI), qui a non seulement amélioré la durabilité, mais aussi la qualité des véhicules. En conséquence, Ford a étendu l’utilisation de MVI et ses capacités d’IA à d’autres usines et a décerné à IBM son prestigieux prix d’innovation IT. En Suisse et aux Pays-Bas, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health était impatient de tirer parti des données et de l'IA pour améliorer la durabilité de son entreprise et la santé de ses animaux. DSM-Firmenich a utilisé IBM Environmental Intelligence Suite et ses puissants algorithmes pour prévoir et empêcher la contamination des grains, permettant à l’industrie agricole européenne d’économiser des millions d’euros chaque année.
Shim : L’un de nos clients utilise l’IA pour orchestrer la maintenance de plus de 100 000 actifs à travers un quartier certifié LEED Platinum, qui compte 94 bâtiments, dont le plus haut gratte-ciel de Riyad. Un producteur brésilien d’énergie renouvelable a utilisé Environmental Intelligence et modèles d’IA pour améliorer les prévisions éoliennes de 15 % et les prévisions solaires de 30 %, ce qui lui a permis de mieux planifier et d’assurer un réseau électrique Resilient et fiable avec Power. Chez IBM, nous utilisons Envizi, une solution alimentée par l’IA, pour suivre et analyser nos données énergétiques au sein d’un seul outil réparti sur 600 sites. Il permet à IBM de suivre et de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau, tout en optimisant la gestion des installations et les expériences sur le lieu de travail.
DeKeyrel : Le groupe Ikano est un conglomérat multinational dont les activités couvrent plusieurs secteurs et plusieurs continents. C'est pourquoi l'organisation de la grande quantité de données nécessaires pour répondre aux différentes normes de reporting est cruciale pour leur parcours en matière de développement durable. Pour préparer la nouvelle directive européenne sur les rapports sur la durabilité des entreprises, le groupe Ikano a fait appel à la suite IBM Envizi ESG. Grâce à la plateforme, ils peuvent désormais saisir et suivre facilement plus de 15 000 types de données différentes pour les rapports CSRD, ce qui leur permet d'économiser des milliers d'heures de travail.
Abbosh : Nous voyons également de grandes possibilités dans l’IA pour l’économie circulaire. L’IA peut aider à découvrir des moyens d’utiliser les ressources plus efficacement et à réaliser des économies sur les matières premières, qui représentent souvent une grande partie des coûts de production. Par exemple, l’IA générative peut découvrir et recommander des matériaux pour remplacer les PFAS (similaires aux produits chimiques synthétiques) sur les sites de fabrication. Ceci nous permettra de découvrir les façons dont les technologies contribuent à la circularité, font progresser la découverte de matériaux et trouvent des alternatives aux plastiques et aux PFAS.
DeKeyrel : L’IA générative peut dynamiser tous ces processus en « comblant les lacunes » et en modélisant les données que l’IA traditionnelle ne peut pas. Ceci permet aux entreprises d'aller encore plus loin et de s'attaquer à de nouveaux cas d'utilisation, en particulier pour la gestion du cycle de vie des actifs, comme la génération de recommandations de codes de défaillance des actifs.
Abbosh : Trois cadres sur quatre affirment que le traitement manuel des données freine l'établissement de rapports sur le développement durable, entravant ainsi les résultats commerciaux et les résultats en matière de développement durable. L'IA peut aider à faire ressortir ces informations. La plupart des clients, quelle que soit la taille de l’entreprise, ont des équipes chargées du développement durable à rude épreuve, qui tentent de rechercher manuellement les données au lieu de se concentrer sur ce qu’elles disent. L'IA générative peut libérer le potentiel de productivité. Par exemple, au lieu que les équipes de durabilité collectent et examinent manuellement les reçus de carburant papier, la technologie peut aider à traduire les images des reçus en éléments de données nécessaires pour les indicateurs liés au carburant. Ceci permet à ces équipes de consacrer plus de temps à l’optimisation de la consommation de carburant pour la décarbonation, en utilisant le temps pour les informations au lieu de passer à la traque des données.
Abbosh : L’IA générative n’est pas une solution miracle mais si elle est utilisée de manière stratégique, elle peut aider à faire progresser les initiatives et les objectifs de durabilité à l’échelle. Pour tirer le meilleur parti de leurs initiatives de durabilité, les entreprises ont besoin de données. Sans données, la durabilité n'est pas exploitable et n'est pas opérationnelle. De plus en plus de chefs d'entreprise commencent à comprendre comment l'IA peut les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable. Soixante-quatre % des cadres interrogés reconnaissent que l 'IA générative sera importante pour leurs efforts en matière de durabilité.
L’IA générative peut contribuer à accélérer la prise de décision basée sur les données, donnant ainsi aux entreprises les moyens de promouvoir la durabilité de manière significative, notamment en optimisant les niveaux de production, en minimisant les déchets, en promouvant une consommation efficace de l’énergie et en répondant aux exigences de reporting réglementaire et volontaire. Shim : IA générative a le pouvoir de combiner les données opérationnelles et environnementales pour prédire et atténuer les perturbations des opérations métier et au-delà. Par exemple, nous pouvons utiliser les données des réseaux énergétiques, des conditions météorologiques et des tendances de consommation pour prévoir et ajuster la distribution d'énergie en temps réel. Cela permet aux entreprises de limiter leur empreinte carbone tout en améliorant leurs résultats financiers grâce à des économies de coûts. Cela s'applique à toutes les organisations : grandes ou petites entreprises, organisations à but non lucratif et, bien sûr, gouvernements. Par exemple, IBM et le Programme des Nations Unies pour le développement viennent de lancer un modèle interactif qui utilise l'IA pour prévoir l'accès à l'énergie jusqu'en 2030. Le modèle est disponible pour 102 pays à travers l’Afrique, l’Amérique latine, la Région Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, et il aidera les gouvernements à prendre des décisions fondées sur les données et permettra aux utilisateurs d’analyser des questions énergétiques complexes.
Abbosh : Bien que l’IA et l’IA générative soient des technologies impressionnantes qui peuvent certainement apporter des avantages tant aux entreprises qu’à la durabilité, il est essentiel de reconnaître qu’aucune voie à suivre n’est sans défis. Il existe de nombreuses façons d'élaborer une solution de bout en bout basée sur l'IA qui minimise la consommation d'énergie et donc l'impact sur l'environnement.
Shim :Les entreprises doivent être intelligentes dans leur approche de l’IA. L’une de nos études récentes a montré que 63 % des organisations appliqueront l’IA générative dans leurs initiatives informatiques d’ici la fin de 2024, mais que seulement 23 % des organisations intègrent des évaluations de durabilité lors de la conception initiale de leurs projets informatiques. Et c'est un problème. Si nous concentrons sur la durabilité de l'IA dès le départ, nous réduisons non seulement notre empreinte environnementale mais également des solutions plus efficaces et plus rentables. Il existe plusieurs façons de profiter des avantages de l'IA tout en minimisant son impact sur l'environnement.
Abbosh : Les entreprises peuvent également contribuer à réduire la consommation d’énergie en optant pour une approche cloud hybride. Un quart des entreprises utilisent déjà des solutions de cloud hybride pour améliorer de manière significative la durabilité et l'efficacité énergétique de leurs opérations informatiques. Près de la moitié rapportent un impact positif substantiel sur leur durabilité globale en informatique.
Shim : Un autre aspect à prendre en compte est la taille de vos modèles. Les grands modèles entraînent des coûts de stockage de données et de calcul plus élevés et nécessitent également des mises à jour plus fréquentes, ce qui signifie qu'il n'est pas toujours préférable de les agrandir. Les entreprises devraient utiliser un modèle de fondation adapté à leurs besoins, ce qui contribue à la durabilité, à la réduction des coûts et à l'accélération du processus. Par exemple, les modèles IBM Granite, entraînés sur des données spécifiques et pertinentes, sont tout aussi performants que les modèles plus volumineux. Un autre aspect à prendre en compte est l’emplacement du traitement. Comme l'a mentionné Oday, l'adoption d'une approche de cloud hybride peut vous donner la flexibilité de localiser votre traitement à proximité de sources d'énergie propres. La colocalisation des données à côté du traitement peut également permettre de réelles économies d'énergie au fil du temps.
Nos études montrent également que les organisations dotées de pratiques de durabilité informatique profondément intégrées obtiennent non seulement de meilleurs résultats environnementaux, mais bénéficient également d’avantages significatifs en efficacité opérationnelle. Par exemple, nous avons mis au point des puces d'IA qui sont 14 fois plus économes en énergie que les modèles précédents. Cela réduit considérablement la puissance nécessaire pour exécuter les Workload d'IA, ce qui nous permet d'étendre nos capacités d'IA tout en minimisant la consommation d'énergie.
Abbosh : Malgré l'importance croissante accordée aux initiatives de développement durable, un mythe persiste : durabilité et rentabilité sont incompatibles.
Shim : Nous savons que ce qui est bon pour la planète peut être bon pour les affaires. Nos études ont montré que les Entreprises qui intègrent la durabilité dans leurs Opérations obtiennent de meilleurs résultats durables et financiers, sont plus susceptibles de surpasser leurs pairs en termes de rentabilité, et affichent des taux de croissance du chiffre d’affaires plus élevés. De plus, les entreprises qui adoptent une approche globale de l'informatique durable déclarent constater des avantages en termes d'efficacité opérationnelle.
Abbosh : En réalité, les résultats financiers et durables peuvent non seulement coexister, mais ils se renforcent mutuellement. 52 % des Entreprises qui intègrent la durabilité sont plus susceptibles de surpasser leurs pairs en termes de rentabilité, de croissance des ventes et de rétention des talents
Shim : En 2023, IBM a mis en œuvre des projets de conservation de l’énergie dans plus de 130 sites à travers le monde. Grâce à ces projets, nous avons évité une consommation d'énergie estimée à 95 000 MWh et des émissions de 33 000 mtCO2e, tout en économisant environ 11 millions de dollars. Il existe également d'autres domaines qui vont au-delà de la réduction des coûts. Par exemple, les organisations qui intègrent le développement durable ont 56 % plus de chances de surpasser en matière d'attraction de talents.
Abbosh : Nous avons pu constater par nous-mêmes le pouvoir de la durabilité intégrée. Downer a fait appel à IBM Consulting et a utilisé Maximo et Watson AIOps pour exploiter des données quasi en temps réel provenant de 200+ trains à travers l’Australie. Les analyses soutiennent la maintenance prédictive, réduisent les dysfonctionnements et ont augmenté la fiabilité des trains de 51 %. De même, Hera Spa a fait appel à IBM Consulting pour utiliser la vision par caméra par IA afin de réduire les déchets en décharge et d’améliorer l’efficacité dans 89 installations, orientant ainsi davantage de matériaux vers la réutilisation.
Shim : La durabilité est une stratégie à long terme. Les organisations ne doivent pas considérer le développement durable comme un cas particulier. Lorsque les Entreprises intègrent véritablement la durabilité dans leurs Opérations, au lieu de la considérer comme une extension, les avantages peuvent aller jusqu’à devenir le client zéro des solutions de durabilité, en partageant des connaissances avec les clients et en les aidant à mettre en œuvre et à opérationnaliser la durabilité.
