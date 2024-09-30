L’IA et l’avenir de la durabilité : une conversation avec des experts IBM dans le cadre de la semaine du climat

DeKeyrel : Je constate déjà que nos clients en tirent avantage. Par exemple, Ford Motor Company cherchait à réduire les défauts et les temps d’arrêt et à créer un procédé de fabrication plus durable. Ford a déployé IBM Maximo Visual Inspection (MVI), qui a non seulement amélioré la durabilité, mais aussi la qualité des véhicules. En conséquence, Ford a étendu l’utilisation de MVI et ses capacités d’IA à d’autres usines et a décerné à IBM son prestigieux prix d’innovation IT. En Suisse et aux Pays-Bas, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health était impatient de tirer parti des données et de l'IA pour améliorer la durabilité de son entreprise et la santé de ses animaux. DSM-Firmenich a utilisé IBM Environmental Intelligence Suite et ses puissants algorithmes pour prévoir et empêcher la contamination des grains, permettant à l’industrie agricole européenne d’économiser des millions d’euros chaque année.

Shim : L’un de nos clients utilise l’IA pour orchestrer la maintenance de plus de 100 000 actifs à travers un quartier certifié LEED Platinum, qui compte 94 bâtiments, dont le plus haut gratte-ciel de Riyad. Un producteur brésilien d’énergie renouvelable a utilisé Environmental Intelligence et modèles d’IA pour améliorer les prévisions éoliennes de 15 % et les prévisions solaires de 30 %, ce qui lui a permis de mieux planifier et d’assurer un réseau électrique Resilient et fiable avec Power. Chez IBM, nous utilisons Envizi, une solution alimentée par l’IA, pour suivre et analyser nos données énergétiques au sein d’un seul outil réparti sur 600 sites. Il permet à IBM de suivre et de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau, tout en optimisant la gestion des installations et les expériences sur le lieu de travail.

DeKeyrel : Le groupe Ikano est un conglomérat multinational dont les activités couvrent plusieurs secteurs et plusieurs continents. C'est pourquoi l'organisation de la grande quantité de données nécessaires pour répondre aux différentes normes de reporting est cruciale pour leur parcours en matière de développement durable. Pour préparer la nouvelle directive européenne sur les rapports sur la durabilité des entreprises, le groupe Ikano a fait appel à la suite IBM Envizi ESG. Grâce à la plateforme, ils peuvent désormais saisir et suivre facilement plus de 15 000 types de données différentes pour les rapports CSRD, ce qui leur permet d'économiser des milliers d'heures de travail.

Abbosh : Nous voyons également de grandes possibilités dans l’IA pour l’économie circulaire. L’IA peut aider à découvrir des moyens d’utiliser les ressources plus efficacement et à réaliser des économies sur les matières premières, qui représentent souvent une grande partie des coûts de production. Par exemple, l’IA générative peut découvrir et recommander des matériaux pour remplacer les PFAS (similaires aux produits chimiques synthétiques) sur les sites de fabrication. Ceci nous permettra de découvrir les façons dont les technologies contribuent à la circularité, font progresser la découverte de matériaux et trouvent des alternatives aux plastiques et aux PFAS.