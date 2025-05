Qu'est-ce que la planification de la demande ?

La planification de la demande est le pivot d’une chaîne d’approvisionnement efficace. Elle remplit deux fonctions essentielles, ce qui la rend doublement importante pour les entreprises.

La volonté fondamentale de protéger la vente et de garantir la génération des recettes attendues persiste, mais les détaillants ne peuvent pas vendre ce qu’ils n’ont pas en stock. En outre, aujourd’hui, il ne faut pas longtemps aux consommateurs pour se faire une idée durable d’une entreprise et savoir si elle peut répondre à l’offre et à la demande. La planification de la demande permet de s’assurer que les détaillants disposent exactement de la bonne quantité de stock au bon endroit, afin d’éviter les ruptures de stock et de rester prêts pour la prochaine vente.

Toutefois, protéger les ventes ne suffit plus : il s’agit également de gérer les entreprises plus efficacement. En permettant de gérer plus intelligemment l’espace de stock, la planification de la demande contribue à l’efficacité. Alors, pourquoi les entreprises devraient-elles investir dans plus d’espace physique que nécessaire ? La planification de la demande permet aux entreprises d’éviter les risques de surstock, tels que l’augmentation des coûts d’exploitation des stocks et les situations financières nécessitant de recourir à des remises sur les produits ou à d’autres mesures temporaires pour atténuer les problèmes de surstock, en vendant les stocks le plus rapidement possible.

La planification et la prévision de la demande sont plus importantes que jamais, d’autant plus que de nombreuses forces extérieures, telles que les événements météorologiques, les tendances économiques et les urgences mondiales, peuvent finir par façonner et remodeler la demande.