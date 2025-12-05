Qu’est-ce que la planification de scénarios ?

La meilleure façon de comprendre la planification de scénarios est de prendre l 'exemple de la société Royal Dutch Shell, connue aujourd'hui sous le nom de Shell. La compagnie pétrolière et gazière a commencé à utiliser la planification de scénarios dans les années 1960, alors qu'elle était confrontée à des défis de production croissants, et a finalement anticipé la crise pétrolière de 1973.

En 1965, l'entreprise a introduit la Unified Planning Machinery (UPM), un outil informatisé de forecasting utilisé pour prédire les flux financiers. Cet outil a donné lieu à davantage de conversations au sein de l'entreprise sur la création de scénarios possibles et l'anticipation d'événements futurs par le biais du processus d'élaboration de scénarios.

L’entreprise a élaboré des scénarios alternatifs basés sur une série de variables. Elle l’a fait pour tenter de comprendre à quoi pourrait ressembler l’avenir des entreprises dans un monde fondé sur le libre-échange ou sur des tensions géopolitiques croissantes.

Ce travail a joué un rôle essentiel pour Shell, qui a tenté de comprendre et d’anticiper les perturbations. Aujourd’hui encore, Shell pose des questions de type « what-if » et utilise le processus de planification de scénarios pour réfléchir aux défis à long terme et atténuer les risques.

L'objectif de la planification de scénarios n'est pas seulement de prédire les résultats, mais aussi de comprendre les forces qui ont pu y conduire. Il est essentiel d'examiner les facteurs externes et internes de l'environnement commercial et d'intégrer la planification de scénarios dans les processus organisationnels.