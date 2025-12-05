Opérations métier

Qu’est-ce que la planification de scénarios ?

Publié le 5 décembre 2025
Deux personnes assises devant des ordinateurs
By Teaganne Finn and Ian Smalley

Planification de scénarios, définie

La planification de scénarios fait référence au processus de création de multiples scénarios d’avenir potentiels, sur la base d’une gamme d’incertitudes différentes.

Les organisations se tournent vers des méthodes de planification stratégique pour gérer les risques et prendre des décisions basées sur les données. Ces méthodes aident également les entreprises à se préparer à des situations imprévisibles sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle, telles que le changement climatique, les fluctuations du marché et les bouleversements géopolitiques.

Le processus de planification des scénarios permet de prévoir et d'identifier les séries de résultats possibles et l'impact estimé grâce à l'analyse des tendances.

En sachant ce qui pourrait arriver, les entreprises et leurs parties prenantes peuvent améliorer la prise de décision et gérer à la fois le meilleur et le pire des cas. Au-delà du développement de scénarios, le processus aide également les entreprises à formuler des stratégies pour naviguer dans ces scénarios futurs et futurs possibles.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Pourquoi la planification de scénarios est-elle importante ?

Grâce à la planification de scénarios, les entreprises peuvent visualiser différents scénarios et révéler des incertitudes critiques bien avant qu’une crise ne survienne. Ce processus peut apporter un avantage concurrentiel en permettant aux entreprises de penser à l'avance aux mesures à prendre.

La planification de scénarios permet également d'obtenir des informations détaillées sur les plans et les budgets. C'est un moteur pour les dirigeants et les parties prenantes afin de prendre des décisions pour leur entreprise. Au lieu de réagir à un événement qui échappe au contrôle de l'Entreprise, la planification de scénarios favorise la résolution proactive des problèmes et la réflexion innovante. Plus l'organisation est résiliente, plus elle a de chances d'être stable à long terme.

Présentation du produit

Utilisez IBM Planning Analytics pour bénéficier d'une planification commerciale intégrée et optimisée par l'intelligence artificielle

Élaborez des plans et des prévisions fiables, précis et intégrés qui favorisent une prise de décision plus éclairée, sans avoir à consacrer un temps considérable à la gestion de feuilles de calcul.
En savoir plus sur le produit

Fonctionnement de la planification de scénarios

La meilleure façon de comprendre la planification de scénarios est de prendre l 'exemple de la société Royal Dutch Shell, connue aujourd'hui sous le nom de Shell. La compagnie pétrolière et gazière a commencé à utiliser la planification de scénarios dans les années 1960, alors qu'elle était confrontée à des défis de production croissants, et a finalement anticipé la crise pétrolière de 1973.

En 1965, l'entreprise a introduit la Unified Planning Machinery (UPM), un outil informatisé de forecasting utilisé pour prédire les flux financiers. Cet outil a donné lieu à davantage de conversations au sein de l'entreprise sur la création de scénarios possibles et l'anticipation d'événements futurs par le biais du processus d'élaboration de scénarios.

L’entreprise a élaboré des scénarios alternatifs basés sur une série de variables. Elle l’a fait pour tenter de comprendre à quoi pourrait ressembler l’avenir des entreprises dans un monde fondé sur le libre-échange ou sur des tensions géopolitiques croissantes.

Ce travail a joué un rôle essentiel pour Shell, qui a tenté de comprendre et d’anticiper les perturbations. Aujourd’hui encore, Shell pose des questions de type « what-if » et utilise le processus de planification de scénarios pour réfléchir aux défis à long terme et atténuer les risques.

L'objectif de la planification de scénarios n'est pas seulement de prédire les résultats, mais aussi de comprendre les forces qui ont pu y conduire. Il est essentiel d'examiner les facteurs externes et internes de l'environnement commercial et d'intégrer la planification de scénarios dans les processus organisationnels.

Cinq étapes du processus de planification de scénarios

Le processus de planification des scénarios n'est pas le même pour chaque Entreprise et peut nécessiter des étapes supplémentaires en fonction de leurs besoins. Cependant, les cinq étapes clés suivantes peuvent servir de guide à toutes les entreprises.

1. Définir l’objectif

Pour que le processus de planification des scénarios soit productif, toutes les organisations doivent commencer par définir un objectif clair.

Cet objectif peut être un objectif à long terme ou quelque chose de plus immédiat. Quoi qu'il en soit, l'entreprise doit envisager la situation dans laquelle elle espère se trouver dans les mois ou les années à venir.

2. Analyser les résultats potentiels

Après avoir déterminé l'objectif principal, les équipes doivent analyser l'impact des actions en cours sur les résultats potentiels.

Les entreprises doivent s'assurer que ces résultats sont conformes à l'objectif principal et comprendre leur impact futur afin de réagir de manière appropriée.

3. Reconnaître les facteurs influents

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer l'orientation de l'organisation. Ces facteurs peuvent être internes comme des changements organisationnels ou externes comme des tensions géopolitiques.

Quelle que soit leur nature, l’entreprise doit avoir une compréhension approfondie de chacune d’elles pour obtenir des prévisions et des analyses précises.

4. Évaluer les conditions et évaluer les scénarios

Comme pour l'identification des facteurs d'influence, les organisations doivent également évaluer l'impact de chaque scénario. Cette approche consiste à créer plusieurs scénarios et à déterminer la probabilité de chacun en fonction des conditions, des hypothèses et des probabilités.

Après l’analyse vient l’évaluation de l’impact de chaque scénario. Les entreprises doivent prendre en compte les impacts potentiels et déterminer une ligne de conduite appropriée.

5. Élaborer des indicateurs et des points de déclenchement

Enfin, l’organisation doit développer des indicateurs précoces pour chaque scénario.

Cette étape est cruciale pour s’assurer que l’entreprise agit de manière proactive et peut détecter les perturbations ou les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en événements majeurs. En outre, il donne aux organisations et aux parties prenantes l’avantage concurrentiel nécessaire pour rester prêts et pouvoir gérer les problèmes sans panique.

Avantages de la planification de scénarios

Voici quelques-uns des principaux avantages dont les organisations peuvent profiter en ayant recours à la planification de scénarios :

  • Utiliser une analyse détaillée : la planification de scénarios donne aux entreprises des informations sur des scénarios plausibles et les données nécessaires pour explorer les résultats potentiels de leurs décisions. L'approche propose différents avenirs alternatifs basés sur les données, donnant ainsi aux décideurs une vue complète des plans d'urgence potentiels.
  • Encouragez la pensée indépendante : la réussite des exercices de planification de scénarios exige des idées et des points de vue diversifiés de la part d’individus aux profils démographiques uniques. Les personnes impliquées dans l’approche sont encouragées à penser de manière indépendante et à faire preuve d’innovation dans le processus de résolution des problèmes.

  • Atténuer les risques : La planification de scénarios est un outil puissant pour la gestion des risques. Ce processus aide les organisations à détecter rapidement les signes d'une crise potentielle, ce qui permet d'intervenir à temps et de créer des plans d'action stratégiques pour promouvoir l'atténuation des risques.
  • Encouragez la planification proactive : Cette méthode de prévision nécessite une réflexion stratégique tournée vers l'avenir. Au lieu de simplement examiner les données historiques, la planification de scénarios encourage les entreprises à adopter une approche plus dynamique de l'analyse des scénarios.

Types de planification de scénarios

La planification de scénarios prend de nombreuses formes. L’approche adoptée par une organisation dépendra de l’orientation et de la méthodologie qu’elle choisira d’utiliser.

Planification quantitative de scénarios

L'approche quantitative de la planification de scénarios utilise trois scénarios différents : optimiste, pessimiste et de meilleure estimation.

Le scénario optimiste prévoit les meilleurs résultats possibles pour l'organisation. Le scénario pessimiste explore les pires scénarios, tels qu’un krach boursier ou des facteurs environnementaux hors de leur contrôle. Enfin, le scénario le plus optimiste tient compte des tendances actuelles et des prévisions financières pour évaluer l'impact financier.

Planification de scénarios normatifs

Les entreprises peuvent utiliser la méthode de planification par scénario normatif pour élaborer leur scénario et leurs résultats idéaux, puis travailler en amont pour déterminer comment y parvenir.

Cette méthode est idéale pour la planification à long terme et les organisations souhaitant fixer des objectifs importants. C'est une approche avant-gardiste qui aide les organisations à développer un modèle correspondant exactement à leurs besoins.

Planification exploratoire de scénarios

La planification exploratoire de scénarios est une approche qui envisage un large éventail d'avenirs potentiels en fonction de calendriers particuliers, d'environnements volatils et de nombreuses incertitudes.

Cette méthode permet d’élaborer divers scénarios et d’aider les organisations à s’adapter en temps réel.

Planification de scénarios opérationnels

Cette méthode de planification de scénarios se concentre sur les défis à court et moyen terme auxquels une entreprise est confrontée. Elle a tendance à se concentrer sur le risque opérationnel ou sur les opérations quotidiennes et à aborder des problèmes spécifiques.

Les entreprises qui ont des préoccupations spécifiques, telles que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou les pénuries de main-d’œuvre, peuvent envisager cette méthode pour élaborer des plans d’urgence spécifiques.

Scénarios de gestion stratégique

La méthode de gestion stratégique est une autre approche globale de la planification de scénarios, mais elle se concentre principalement sur les influences externes.

Cette approche est utilisée pour élaborer des stratégies à long terme et aider les organisations à comprendre leur orientation globale en fonction de facteurs tels que les évolutions économiques, les avancées technologiques ou les tendances sociales.

Cas d’utilisation de la planification de scénarios

Les organisations de tous les secteurs utilisent la planification par scénarios pour surmonter l'incertitude et obtenir de meilleurs résultats. Ces cas d'utilisation courants démontrent sa polyvalence.

Finances

Les équipes financières sont un bon exemple de la façon dont la planification des scénarios peut être appliquée aux activités principales. Les équipes peuvent utiliser la planification de scénarios pour la budgétisation, les prévisions et l’analyse en temps réel afin de découvrir comment les changements dans la demande et les coûts peuvent affecter la santé financière de l’organisation.

Grâce à un processus de planification unifié, les organisations peuvent accélérer les cycles de planification et stimuler la croissance.
Chaîne d’approvisionnement

Les Entreprises avec des chaînes d'approvisionnement utilisent des méthodes de planification de scénarios pour la planification de la demande, l'optimisation de l'inventaire et l'analyse de la distribution.

Avec le bon outil d’analyse de planification, les organisations peuvent obtenir des analyses de scénarios « et si » et disposer d’un tableau de bord unifié. Ces tableaux de bord permettent de suivre les changements et les fluctuations, qu'ils soient majeurs (par exemple, une pandémie) ou mineurs (par exemple, une mise à jour de la réglementation). Les entreprises peuvent modéliser divers scénarios et élaborer des plans d’urgence de manière proactive.
durabilité

Les pratiques durables et le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont de plus en plus une priorité pour de nombreuses entreprises.

La planification de scénarios peut être utilisée pour la planification, la simulation et l’optimisation du développement durable afin d’atténuer les risques climatiques. Cette approche peut aider à prévoir les résultats et certains outils peuvent même calculer l’empreinte carbone du produit (PCF).
Ventes

La planification de scénarios est une excellente approche pour élaborer des plans de vente et tester des stratégies de vente spécifiques. Grâce à cette approche, les entreprises peuvent tester une stratégie de vente à plusieurs moments du cycle de vie d’un produit, ajuster leurs plans en fonction des résultats et mieux allouer leurs ressources.

Par ailleurs, les responsables des ventes et des territoires peuvent utiliser la planification de scénarios pour suivre en temps réel les données relatives à la capacité de vente et allouer les ressources de manière efficace.

Bonnes pratiques en matière de planification de scénarios

L’ensemble du processus de planification de scénarios peut représenter un travail important, et il nécessite une orchestration et une collaboration. Une organisation doit suivre plusieurs bonnes pratiques pour assurer la réussite de son processus :

  • Constituer l’équipe adéquate : les professionnels de la finance dirigent généralement la planification des scénarios. Cependant, ils ne peuvent pas exécuter un projet de planification de scénarios sans d’autres responsables au sein de l'entreprise. Il y a généralement un coordinateur de la planification des scénarios qui exécute le projet et aligne tous les composants.
  • Obtenir les bonnes données : la planification de scénarios nécessite de bonnes données pour créer des modèles précis. Les scénarios doivent être basés sur des ventes comparatives et des données historiques claires et précises. Elle nécessitera également un système d'intégration des données tel qu'une plate-forme de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour centraliser toutes les informations commerciales. Les organisations doivent comprendre le coût de la planification des scénarios et savoir quels produits et services sont nécessaires.
  • Simplicité : la planification de scénarios n’a pas à être compliquée. Les équipes financières peuvent parfois se sentir submergées par l’éventail des résultats possibles et des scénarios en cours d’élaboration. C'est pourquoi il est préférable de simplifier les scénarios et de se concentrer sur deux ou trois résultats. Si l'équipe élabore plusieurs scénarios, les responsables doivent établir un ordre de priorité et déterminer lequel doit recevoir le plus d'attention.
  • Appuyez-vous sur les technologies de pointe : Il existe de nombreux logiciels de planification et d'analyse financière (FP&A) qui offrent la possibilité de planifier des scénarios. Beaucoup ont également commencé à intégrer des informations alimentées par l'IA dans leurs plateformes, afin de rationaliser les workflows et de fournir des scénarios de test instantanés. L'adoption des technologies émergentes devient rapidement le facteur qui confère aux organisations un avantage concurrentiel.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Solutions connexes
Planification et analyse avec IA intégrée

Bénéficiez d’une planification commerciale intégrée et optimisée par l’IA, avec la liberté de la déployer dans l’environnement qui correspond le mieux à vos objectifs.

 

         Découvrir l’analyse de la planification financière
    Solutions d’IA d’IBM pour la finance

    Transformez vos finances avec la solution d’IA d’IBM dédiée, qui s’appuie sur l’automatisation intelligente et les informations prédictives pour rendre vos opérations financières plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes.

         Découvrir les solutions d’IA pour la finance
    Services de conseil financier

    Réinventez la finance avec IBM® Consulting, qui combine expertise et solutions pilotées par l’IA pour un service financier plus efficace et plus stratégique.

         Découvrir les services de conseil financier
    Passez à l’étape suivante

    Unifiez la planification financière et les opérations grâce à l’IA pour améliorer les prévisions, rationaliser les processus et stimuler les performances financières.

         Découvrir l’analyse de la planification financière d’IBM Découvrir les solutions d’IA pour la finance