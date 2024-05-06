Qu’est-ce que le risque climatique ?

Il est important de comprendre les risques climatiques pour de nombreuses raisons. Les conséquences du changement climatique peuvent aggraver les inégalités sociales et nuire à la santé publique. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’entre 2030 et 2050, le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 décès supplémentaires par an dus à la malnutrition, la maladie et le stress lié à la chaleur.1 En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner des pertes en vies humaines, des déplacements de population et une augmentation de la pauvreté.

Selon la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ces conditions climatiques changeantes ont également des implications financières potentielles pour les entreprises et le système financier mondial dans son ensemble. Ces conséquences comprennent des dommages aux biens et aux infrastructures, des perturbations opérationnelles et une augmentation des demandes d’indemnisation. Les investisseurs prennent de plus en plus en compte le risque climatique dans leurs décisions d’investissement. Dans le même temps, les gouvernements et d’autres entités du monde entier élaborent de nouvelles réglementations et normes qui obligent les entreprises à évaluer et à divulguer les risques climatiques qui les affectent.