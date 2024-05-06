Qu’est-ce que le risque climatique ?

Le risque climatique fait référence aux effets négatifs potentiels du changement climatique sur divers aspects de l’environnement, des entreprises et de la société.
La hausse des températures mondiales, attribuée à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité humaine, pourrait entraîner des changements du système climatique mondial. Cela impacte à son tour la météo et les écosystèmes naturels de la Terre, ainsi que les modes de vie et de travail des êtres humains. Alors que le monde s’efforce de mieux comprendre les impacts du changement climatique, les experts et les décideurs politiques prennent des mesures pour comprendre et mesurer le risque climatique et trouver des moyens de l’atténuer.
Il est important de comprendre les risques climatiques pour de nombreuses raisons. Les conséquences du changement climatique peuvent aggraver les inégalités sociales et nuire à la santé publique. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’entre 2030 et 2050, le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 décès supplémentaires par an dus à la malnutrition, la maladie et le stress lié à la chaleur.1 En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner des pertes en vies humaines, des déplacements de population et une augmentation de la pauvreté.
Selon la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ces conditions climatiques changeantes ont également des implications financières potentielles pour les entreprises et le système financier mondial dans son ensemble. Ces conséquences comprennent des dommages aux biens et aux infrastructures, des perturbations opérationnelles et une augmentation des demandes d’indemnisation. Les investisseurs prennent de plus en plus en compte le risque climatique dans leurs décisions d’investissement. Dans le même temps, les gouvernements et d’autres entités du monde entier élaborent de nouvelles réglementations et normes qui obligent les entreprises à évaluer et à divulguer les risques climatiques qui les affectent.
Le plus souvent, le risque climatique touche les populations vulnérables, comme celles des pays à faible revenu ou des zones à faible infrastructure. Les nations insulaires et les régions côtières font face à des risques importants liés à la montée du niveau de la mer et à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes tropicales.
En Afrique subsaharienne, la variabilité climatique et les changements dans les précipitations peuvent avoir un impact sévère sur la sécurité alimentaire et la disponibilité de l’eau. En Asie du Sud, des pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan sont exposés aux conséquences de la chaleur extrême et des changements dans les moussons.
La forte densité de population de la région pourrait augmenter l’impact potentiel de tels événements. Et l’Arctique se réchauffe à un rythme presque deux fois supérieur à la moyenne mondiale, ce qui entraîne la fonte des calottes glaciaires et du pergélisol. Cette situation menace ses écosystèmes et les communautés autochtones et contribue également à l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.
Le risque climatique peut être classé en trois catégories :
Ce sont les menaces directes liées à l’évolution des conditions climatiques. Elles incluent les risques graves liés à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses. Elles incluent également des problèmes résultant de changements climatiques à long terme, tels que la montée du niveau de la mer et la hausse des températures.
Ces risques découlent du processus d’adaptation à une économie à faible émission de carbone. Alors que les secteurs, les entreprises et les communautés abandonnent les combustibles fossiles, celles qui dépendent fortement de ces ressources risquent de subir d’importantes pertes financières et des bouleversements socio-économiques. Il s’agit notamment des changements politiques et réglementaires, des avancées technologiques et de l’évolution des préférences des consommateurs qui pourraient entraîner une baisse de la demande pour certains produits ou services.
Ces risques sont liés aux personnes et aux entreprises qui ont subi des pertes en raison du changement climatique et qui cherchent à obtenir des compensations de la part de ceux qu’ils considèrent comme responsables. Cela peut impliquer des poursuites judiciaires contre des entreprises ou des gouvernements qui n’ont pas réussi à atténuer leur contribution au changement climatique ou à ne pas s’adapter à ses impacts.
Les risques physiques, de transition et de responsabilité qui constituent le risque climatique global peuvent avoir divers impacts. Voici un aperçu plus détaillé de leur impact sur les entreprises, les communautés et l’environnement :
Le changement climatique est lié à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Ces événements peuvent endommager les infrastructures, perturber les opérations et les chaînes d’approvisionnement et entraîner des pertes humaines. La montée du niveau de la mer entraîne des pertes et des déplacements de terres. De plus, les changements dans les régimes de précipitations peuvent entraîner une pénurie d’eau dans certaines régions et des inondations dans d’autres.
Cela peut impacter l’agriculture, affecter les réserves d’eau et augmenter le risque d’incendies de forêt dans les régions arides. Ces changements ont également un impact significatif sur les écosystèmes, entraînant des changements dans la répartition des espèces et menaçant la biodiversité. Les récifs coralliens, par exemple, sont très sensibles à la température de l’eau et sont gravement touchés par le réchauffement et l’acidification des océans.
Le changement climatique a de profondes implications sociétales, affectant divers aspects de la vie humaine, qu’il s’agisse de la santé, du niveau de vie, de la culture ou des structures sociales. Cela peut aggraver les problèmes médicaux, les maladies liées à la chaleur ou à la propagation de maladies telles que le paludisme et le dengue. Les changements climatiques peuvent compliquer l’accès à une eau propre et potable, qui est essentielle pour la santé humaine, l’agriculture et la production d’énergie.
Le risque climatique touche souvent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, notamment celles des pays à faible revenu, les communautés autochtones, les personnes âgées et les enfants. Cela peut aggraver les inégalités sociales existantes et conduire à une montée de la pauvreté et de la marginalisation, ainsi qu’à des déplacements de population, à l’instabilité et à des conflits. Selon la Banque mondiale, sans action climatique, plus de 100 millions de personnes supplémentaires pourraient vivre dans la pauvreté d’ici 2030.2
Pour les entreprises, le risque climatique peut se manifester de différentes manières. Les risques physiques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes et à l’évolution des conditions climatiques peuvent endommager les actifs, notamment les bâtiments, les équipements et les infrastructures. Ils peuvent également perturber les chaînes d’approvisionnement et les processus de production, compliquer la recherche de main-d’œuvre et le maintien de conditions de travail sûres.
Le risque climatique peut entraîner des dépenses plus importantes pour les entreprises, notamment une augmentation des primes d’assurance ou des coûts élevés de mise en conformité avec les nouvelles normes réglementaires. Financièrement, les risques de transition peuvent entraîner des actifs bloqués, ce qui signifie qu’ils perdent de la valeur ou se transforment en passifs avant la fin de leur durée de vie utile. Les entreprises et les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles, par exemple, peuvent être confrontées à des risques financiers importants alors que le monde évolue vers des sources d’énergie renouvelables.
Au niveau macroéconomique, les risques climatiques peuvent constituer des menaces systémiques pour la stabilité financière. Par exemple, une réévaluation soudaine des actifs due aux risques climatiques pourrait déclencher une crise financière plus large. Et comme les parties prenantes deviennent de plus en plus sensibles au risque climatique, prendre des mesures pour l’évaluer et l’atténuer pourrait devenir une partie essentielle de l’approche de prise de décision d’une entreprise.
L’évaluation du risque climatique implique l’identification et la quantification des impacts potentiels du changement climatique sur une entreprise ou une région. Il s’agit notamment d’identifier les risques physiques probables liés au climat, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes et l’évolution des régimes climatiques, ainsi que les risques de transition associés au passage à une économie à faible émission de carbone.
Les entreprises doivent évaluer leur vulnérabilité face à ces dangers en fonction de divers facteurs et mesurer les futurs impacts probables. Par exemple, une entreprise pourrait évaluer combien de ses installations sont situées dans des zones exposées aux inondations. Pour quantifier ces impacts, les entreprises doivent estimer les dégâts en termes financiers. Cela peut impliquer le calcul des coûts potentiels de réparation liés aux dommages matériels, aux pertes de revenus dues à des perturbations opérationnelles ou aux coûts de conformité liés aux nouvelles réglementations.
L’analyse de scénarios fait également partie intégrante de l’évaluation des risques climatiques. Elle utilise la science du climat pour projeter des scénarios climatiques futurs et leurs impacts potentiels. Les données utilisées pour les évaluations des risques climatiques peuvent provenir de plusieurs sources. Cela inclut des modèles climatiques, des données climatiques historiques, des projections socio-économiques et des indicateurs spécifiques à chaque entreprise. Les méthodologies utilisées peuvent varier considérablement en fonction de la portée de l’évaluation et des besoins spécifiques de l’entreprise.
Alors que de plus en plus de pays et d’entreprises cherchent à se fixer des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) efficaces, les évaluations des risques climatiques peuvent servir de guide. Par exemple, l’Agence européenne pour l’environnement a publié la première évaluation européenne des risques climatiques (EUCRA) en 2024 pour identifier les priorités politiques en matière d’adaptation au changement climatique et faciliter la prise de décision ESG.3
Renforcer la résilience climatique nécessite une approche globale qui inclut à la fois l’atténuation (comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre) et l’adaptation au changement climatique, c’est-à-dire apporter des changements de durabilité afin que les régions et les entreprises puissent continuer à fonctionner sur le long terme.
Le passage des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique peut réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre et, à son tour, ralentir le rythme global du réchauffement climatique.
La protection et la restauration des forêts, la promotion de l’agriculture durable et la préservation des zones humides permettent de piéger le carbone, de protéger la biodiversité et d’atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes.
La réduction de la consommation globale d’énergie et la mise en place d’infrastructures plus résilientes aux changements climatiques peuvent contribuer à réduire l’impact environnemental de la production et de la fourniture d’électricité. Cela peut impliquer la construction de bâtiments « verts » intégrant des fonctionnalités telles que l’isolation efficace et l’éclairage naturel, ou le développement de systèmes de drainage urbain résistants aux inondations.
Certains instruments financiers peuvent contribuer à compenser les risques potentiels liés au changement climatique et à mobiliser des ressources pour l’action climatique. Les obligations vertes, par exemple, sont émises pour financer des projets ayant des avantages environnementaux, tels que des projets d’énergie renouvelable, des bâtiments économes en énergie ou des systèmes de transport en commun. L’assurance climatique peut protéger les entreprises et les collectivités contre les conséquences financières des phénomènes météorologiques extrêmes.
Les gouvernements et les décideurs politiques peuvent mettre en œuvre une série de mesures pour renforcer la résilience. Par exemple, la tarification du carbone consiste à fixer un prix aux émissions de GES, soit par le biais d’une taxe sur le carbone, soit par le biais d’un système de plafonnement et d’échange, afin d’inciter les entreprises à prendre des mesures de réduction.
D’autres mesures peuvent encourager les investissements dans les énergies renouvelables ou le passage à celles-ci, compenser le coût des améliorations de l’efficacité énergétique, fixer des règles pour le développement durable et financer de nouvelles activités de recherche et de développement. De nombreux gouvernements et entreprises renforcent les exigences en matière d’information sur le climat afin d’aider les investisseurs, les clients et les autres parties prenantes à prendre des décisions éclairées.
La collaboration avec d’autres entreprises, des gouvernements, des ONG, des instituts de recherche et d’autres décideurs peut aider les pays et les entreprises à partager leurs connaissances, à élaborer des politiques et à mettre au point des solutions innovantes pour gérer les risques climatiques. La sensibilisation et la promotion de l’éducation sur le climat peuvent donner aux individus et aux communautés les moyens d’agir.
